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Баночки для хранения специй и сыпучих продуктов
По инф. sam.mirtesen.ru   
26 Февраля 2020 г.
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Когда на кухне не хватает мест хранения, вас выручит нижняя часть навесного шкафчика и несколько стеклянных банок с жестяными крышками. В зависимости от объема банок, в них можно хранить специи, крупы, сахар, соль или какие-либо мелочи.

Баночки для хранения специй и сыпучих продуктов

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Инструкция:

  • Сделайте три отверстия в крышках при помощи гвоздя и молотка.
  • Прикрутите крышки к нижней части навесного шкафа на саморезы. Лучше всего выбрать шкаф, который ближе всего расположен к плите и рабочей зоне.
  • Наполните банки и прикрутите их к крышкам. Вуаля, органайзер готов!

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По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Баночки для хранения специй и сыпучих продуктов
    Когда на кухне не хватает мест хранения, вас выручит нижняя часть навесного шкафчика и несколько стеклянных банок с жестяными крышками. В зависимости от объема банок, в них можно хранить специи, крупы, сахар, соль или какие-либо мелочи.
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