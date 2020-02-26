Баночки для хранения специй и сыпучих продуктов

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Когда на кухне не хватает мест хранения, вас выручит нижняя часть навесного шкафчика и несколько стеклянных банок с жестяными крышками. В зависимости от объема банок, в них можно хранить специи, крупы, сахар, соль или какие-либо мелочи.
Инструкция:
- Сделайте три отверстия в крышках при помощи гвоздя и молотка.
- Прикрутите крышки к нижней части навесного шкафа на саморезы. Лучше всего выбрать шкаф, который ближе всего расположен к плите и рабочей зоне.
- Наполните банки и прикрутите их к крышкам. Вуаля, органайзер готов!
По инф. sam.mirtesen.ru
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Когда на кухне не хватает мест хранения, вас выручит нижняя часть навесного шкафчика и несколько стеклянных банок с жестяными крышками. В зависимости от объема банок, в них можно хранить специи, крупы, сахар, соль или какие-либо мелочи.
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