С какими проблемами можно столкнуться при выходе на пенсию

Многие наши соотечественники с нетерпением ждут выхода на пенсию. Считаясь с технической стороны закономерном платой за отданные стране годы и регулярно отчисляемые налоги, социальная пенсия назначается не всем. Да и при наличии права на ее получение не исключены разного рода проблемы, с которыми может столкнуться практически каждый человек. Являясь одной из самых незащищенных категорий граждан, пенсионеры не знают, как себя вести в подобных ситуациях. Поэтому мы подготовили подробную инструкцию.

«Уведомление-приглашение»

Примерно за полгода до наступления дня «Х» или пенсионного возраста вам должно прийти официальное уведомление – приглашение от территориального отделения ПФР, означающие, что сотрудники Управления готовы заниматься проверкой и оценкой документов, которые вам еще потребуется собрать и предоставить.

В список документов, который указывается на обратной стороне этого приглашения, обычно входит не только паспорт гражданина РФ и Трудовая книжка, но и:

Военный билет;

Пенсионное (страховое) свидетельство;

Свидетельство о заключении брака (если женщина или мужчина поменяли свою фамилию при заключении брака);

Около десятка различного рода справок.

Все документы предоставляются в оригиналах и в копиях, которые должны быть просто отличного качества. В противном случае придется все повторить. И это первое (и пока небольшое) препятствие на пути к оформлению пенсии.

Долгое ожидание

Следующее небольшое, но все же ощутимое препятствие – это очереди в Пенсионном Фонде, которые неизменно образуются даже при отсутствии записи на прием. Да и одним визитом это не ограничится, поскольку на нем только проверяют наличие нужных документов и справок. Дольше и тщательнее все проверяется трудовая книжка и записи в ней.

Если, к примеру, у вас имеются исправления в самой трудовой книжке или не будет проставлен номер приказа, которым вас приняли на работу, то вам потребуются дополнительные документы с бывших мест работы. Если такой организации больше нет, и подтвердить сей факт вы точно не сможете по причине ликвидации, то скорей всего вас попросят написать заявление об исключении из вашего трудового стажа времени проработанного в этой компании.

Разночтения в написании

Следующая проблема, которая возникает довольно часто, это разночтения в написаниях фамилии или отчества будущего пенсионера. Отчасти решить ее можно, предоставив «Свидетельство о рождении». При этом малейшая несостыковка в этом документе с записью в паспорте или трудовой книжке требует сначала замены Свидетельства, а потом повторного визита в ПФР.

Еще больше проблем возникнет, если вы родились в одном городе, а пенсию будете оформлять в другом. В этом случае придется послать не один официальный запрос и потерять уйму времени.

Если не хватает баллов или стажа

Еще одной проблемой, с которой в последние годы сталкиваются многие граждане России, становится банальная нехватка баллов и стажа. При этом потенциальные пенсионеры вовсе могут и не знать об этом.

Недостаточный стаж бывает при отсутствии легального трудоустройства или работы.

Нехватка пенсионных баллов связана с низкой (неофициальной) зарплатой.

Те, кто достиг пенсионного возраста, но узнал (или знал, но думал, что пройдет и так), что не набрал нужного количества баллов и необходимого стажа могут продолжить работать, попытаться «добрать» недостающие баллы, подтвердив (доказав), трудовые отношения с нерадивыми работодателями или купив недостающее.

Напомним: сегодня минимальный стаж, необходимый гражданину для выхода на пенсию составляет 10 лет (страхового стажа). К счастью, сюда могут входить не только годы официальной работы, когда работодатель уплачивал за вас предусмотренные законом взносы в фонды, но и служба в армии, декреты, а также периоды ухода за пожилым человеком (старше 80), больничные и оплачиваемые отпуска.

Возможны и иные проблемы при оформлении пенсии, но это — самые распространенные, решить которые не очень сложно.

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