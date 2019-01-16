Прибавка к пенсии? Из достоверных источников: работающим пенсионерам — пока не светит!

Правительство РФ пока не готово индексировать пенсии работающих пенсионеров. В этом призналась во вторник в кулуарах Гайдаровского форума вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, вопроса о повышении пенсий работающим пенсионерам «пока сейчас» нет в повестке правительства.

Напомним, что индексация пенсий работающим пенсионерам, в том числе с инвалидностью, не осуществляется с 2016 года. Летом министр труда Максим Топилин говорил, что такая индексация потребовала бы каждый год дополнительно 250 млрд рублей и для этого нет ресурсов.

Добавим, что в осенью в РФ был принят закон о повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Пенсионная реформа предполагает постепенное — с 2019 года — повышение пенсионного возраста и введение понятия «предпенсионеров». Президент РФ Владимир Путин говорил, что для повышения пенсионного возраста в России есть объективные причины, иначе он бы «не разрешил это делать». По словам Путина, если бы правительство не приняло решение о повышении пенсионного возраста сейчас, то «через 5-7 лет все равно пришлось бы это делать, но уже резко, без всяких льгот для женщин».

Ранее Голикова говорила, что индексация пенсий 1 января 2019 года на 7,05% затронет 30,7 млн россиян — это неработающие пенсионеры. Средний размер пенсии составит 15 тыс. 414 рублей. С 1 января предполагается и рост фиксированного размера пенсий для граждан, имеющих трудовой стаж на селе 30 лет и проживающих в сельской местности.

По инф. rosbalt.ru

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