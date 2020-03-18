Почему не стоит покупать комнату в коммуналке

Несмотря на то, что в нашей стране действуют различные кредитные программы и программы по расселению, в коммунальных квартирах до сих пор проживает около 3-х миллионов человек. Даже сегодня комнаты в "коммуналке" имеют спрос на рынке (недорого ведь! А "крыша над головой" появляется...) Но не стоит спешить с покупкой. Почему? Разберемся в статье.

Мы делили апельсин, много нас, а он один

Поскольку в коммунальной квартире проживают разные семьи, то ее приходиться не только делить с соседями, но и учитывать их мнение при принятии различных решений, непосредственно связанных с пользованием данной недвижимости. Например, решая сдать комнату в аренду или прописать лишних жильцов, вам потребуется получить согласие от всех соседей.

Согласно очередности

Достижение консенсуса с соседями необходимо и при решении вопросов о проведении ремонтных работ, при перепланировке и при решении бытовых проблем, начиная от стирки и приготовления еды, заканчивая посещением туалета и ванной комнаты.

Преимущественное право покупки

При продаже комнаты соседи обладают преимущественным правом на ее покупку.

Поэтому, если они по какой-то причине не захотят выкупить вашу долю или подписать у нотариуса отказ от покупки, то процесс реализации недвижимости может затянуться надолго.

Ипотека под вопросом

Именно учитывая все особенности коммунальной квартиры, риэлторы неохотно берутся за подобные проекты, а банки и прочие кредитные учреждений не спешат с одобрением займа под подобную недвижимость.

Неадекватные соседи

Соседней в коммуналке может быть очень много. И не всегда – это адекватные люди, готовые сделать тише музыку, не приводить друзей и не заселять гостарбайтеров, а также не устраивать пьянки. И не смотря на то, что другие люди вас не обязаны слышать и понимать, мириться с такими соседями все же придется. Живя в коммунальной квартире, вам также будет сложно привести гостей и завести животных, независимо от адекватности других жильцов.

Несправедливое начисление ЖКХ

Поскольку в коммунальной квартире нет возможности установить счетчики воды на каждого собственника (а в ряде случаев, могут возникнуть проблемы с установкой счётчиков электроэнергии), то начисления за коммунальные услуги будут частенько вызывать несогласие со стороны то одного, то другого жильца.

Перепланировки

Довольно частым явлением, с которым можно столкнуться, покупая комнату в коммунальных квартирах, считаются перепланировки, которые не всегда узаконены.

Соответственно, став обладателем комнаты с неузаконенными изменениями в планировке, новый владелец берет на себя все сопутствующие риски, начиная от согласования имеющихся отличий от технического плана (а процесс этот долгий и затратный), до приведения помещения в первоначальное (до перепланировки) состояние.

Запрашиваем документы

Однако если вы решили приобрести комнату в коммуналке, то обратите внимание на следующие моменты, чтобы обезопасить себя на будущее:

Запросите у продавца документы, подтверждающие право собственности на имущество; Изучите выписку по лицевым счетам у УК об отсутствии задолженности по коммунальным платежам; Затребуйте выписку из домой книги и справку из БТИ о проведении перепланировки (при наличии изменений в техническом плане); Получите справку из ЕГРН о наличии обременений/арестов; Промониторьте сайты районных судов для поиска возможных решений в отношении оспаривания сделок с данной недвижимостью; Проверите всех собственников комнаты (бывших и действующих), а также состав жильцов, включая снятых с регистрационного учета в прошлом. Последнее необходимо потому, что лица, снятые с регистрационного учета, к примеру, по причине лишения свободы на определенный срок, потенциально могут заявить права на проживание уже в вашей комнате после освобождения на основании подписания отказа от приватизации в пользу продавца жилья и сохранения права пожизненного пользования жилым помещением.

Кроме того, если комната приобретается в новом доме (продавец – застройщик), то следует проверить наличие/отсутствие решения о признании застройщика банкротом на сайте Арбитражного суда, а также уточнить сроки планируемой сдачи в эксплуатацию жилья. Посмотреть наличие открытых производств в отношении застройщика можно и на сайте приставов. Не лишним будет проверка работоспособности приборов учета коммунальных услуг, а также отсутствие задолженности по взносам на капитальный ремонт.

Еще новости о недвижимости (а ведь это — крыша над головой наших детей-внуков, да и наш, порой единственный, «капитал»!) — по ссылке.

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