Не дадим «приколистам» над собой приколоться: как отличить «шуточные» деньги от настоящих?

В одной из «вечнозеленых» схем обмана пенсионеров мошенники выдают себя за работников социальных служб. Обходя квартиры, они предлагают обменять сбережения на более крупные или «новые» купюры, которые в действительности оказываются фальшивками.

Часто для таких фокусов используются «шуточные» деньги – так называемые «билеты банка приколов». Внешне похожие на настоящие банкноты, они продаются в магазинах канцтоваров и газетных киосках. Отличить их можно по шутливым картинкам или надписям, которыми они отличаются от подлинных денег – но не только.

Самый верный способ не оказаться обманутым – не доверять таким «менялам»: настоящие сотрудники собеса никогда не станут проводить такие обходы.

Но между делом напомним и о том, как понять, что это настоящие деньги, а не коварные «шуточные».

Прежде всего вот основные официальные признаки настоящей крупной купюры, которые отличают ее и от любой фальшивки, и от «билета банка приколов»:

1. у банкнот в 1 и 5 тысяч рублей гербы (Ярославля и Красноярска соответственно) переливаются яркой блестящей полосой при наклоне;

2. на просвет на белом поле у края банкноты должны быть видны водяные знаки, а под вышеупомянутыми гербами городов – «проколотый» мелкими дырочками номинал;

3. знак Банка России в верхнем левом углу, надпись «Билет Банка России» вверху справа и номинал купюры внизу справа («тысяча рублей» или «пять тысяч рублей») должны быть рельефными, то есть выступать над поверхностью на ощупь.

4. Кроме того, «Билеты банка приколов», как правило, нетрудно отличить на ощупь и без поиска рельефных элементов. Дело в том, что настоящие деньги делают из особой бумаги, а шуточные печатают на обычной матовой или даже глянцевой – она не шероховатая, но на ней очень хорошо видны блики.

Вышеприведенные советы очень ценны, ведь не секрет, что охотников до чужих денег полно, особенно если их хозяева – пенсионеры. Уяснив нехитрые принципы отличия, впросак уже бабушкам и дедушкам сложнее будет попасть. Пусть как можно меньше шансов «махинировать» останется у людей, которые где-то в погоне не за своим добром оставили совесть!

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