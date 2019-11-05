На звонок с незнакомого номера лучше ответить «алло», а не «да»

Отвечать словом «да» на вопросы незнакомцев по телефону может быть небезопасно, предупредили эксперты. Казалось, бы - какая разница?! Оказывается, тут дело в чудесах мошеннической техники, в буквальном смысле слова...

Они пояснили, что злоумышленники могут собирать цифровые отпечатки голоса, которые используются банками в качестве биометрических данных клиента, пишет «АиФ». Такая опция доступна в банковских учреждениях России с 1 июля 2018 года. Клиент может удаленно пользоваться услугами, подключив возможность аутентификации по голосу.

Мошенники могут продать собранную базу слепков голоса. Также от жертв могут добиваться произнесения фразы «я подтверждаю» или кодового слова и с помощью этих записей подтвердить перевод денежных средств с чужой карты.

Эксперты рекомендовали использовать слово «алло» либо не отвечать «да» на звонки с незнакомых номеров. Кроме того, стоит записать номер своего банка в телефоне.

Люди в возрасте бывают не только жизненно более опытны, но и по-детски доверчивы. И аудитория мошенников, конечно, активно пользуется последним. То бабушкам и дедушкам поступают предложения воспользоваться рынком «волшебных услуг» - работой всевозможных магов, чародеев и т.д. То злоумышленники приходят к пожилым на дом, то знакомятся под видом работников «соцзащиты», «пенсионного фонда», «участковых», "полицейских" и т.д.

И в отношении технологий, оказывается, стоит быть нам более осмотрительными. Хорошая подсказка – не говорить мошенникам определенные слова. А то, то и дело слышно, как утекают в карманы злоумышленников многими усилиями накопленные сбережения граждан. С банковских карт, например. Воспользуемся же добрым советом, знания помогут быть более осторожными и не дадут мошенникам шансов нас обмануть.

По инф. rosbalt.ru

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