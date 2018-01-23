На сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в 2018 году

В разных регионах прожиточный минимум пенсионера разный. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал, в каких регионах прожиточный минимум самый маленький, а в каких – самый большой.
Размер прожиточного минимума зависит от климатических условий проживания. Согласитесь, жить на Камчатке и в Крыму – две большие разницы. Есть два вида прожиточных минимума – в целом по России и отдельно по каждому региону. При этом величина прожиточного минимума в целом по России – это своего рода нижняя планка, ниже которой опускаться нельзя.
Если в каком-то регионе прожиточный минимум пенсионера установлен ниже величины прожиточного минимума по России, то пенсионерам в этом регионе будут доплачивать из федерального бюджета, чтобы поднять их пенсии до уровня прожиточного минимума в целом по стране.
В 2018 году прожиточный минимум пенсионера в целом по России вырос по сравнению с 2017 годом на 186 рублей и составил 8 726 рублей. Этот показатель можно назвать минимальной пенсией: больше пенсии в регионах могут быть, а вот меньше – уже нет.
Прожиточный минимум пенсионера в 2018 году
- В целом по Российской Федерации – 8 726 рублей
Центральный федеральный округ
Белгородская область – 8 016
Брянская область – 8 441
Владимирская область – 8 452
Воронежская область – 8 620
Ивановская область – 8 460
Калужская область – 8 547
Костромская область – 8 549
Курская область – 8 600
Липецкая область – 8 620
Орловская область – 8 550
Рязанская область – 8 493
Смоленская область – 8 674
Тамбовская область – 7 489
Тверская область – 8 726
Тульская область – 8 622
Ярославская область – 8 163
Москва – 11 816
Московская область – 9 527
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия – 8 726
Республика Коми – 10 192
Архангельская область – 10 258
Ненецкий а.о. – 17 956
Вологодская область – 8 726
Калининградская область – 8 726
г. Санкт-Петербург – 8 726
Ленинградская область – 8 726
Мурманская область – 12 523
Новгородская область – 8 726
Псковская область – 8 726
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан – 8 680
Республика Ингушетия – 8 726
Кабардино-Балкарская Республика – 8 726
Карачаево-Черкесская Республика – 8 618
Республика Северная Осетия-Алания – 8 064
Чеченская Республика – 8 719
Ставропольский край – 8 135
Южный федеральный округ
Республика Адыгея – 8 138
Республика Калмыкия – 7 755
Краснодарский край – 8 537
Астраханская область – 7 961
Волгоградская область – 8 535
Ростовская область – 8 488
Республика Крым – 8 530
г. Севастополь – 8 722
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан – 8 320
Республика Марий Эл – 8 036
Республика Мордовия – 8 194
Республика Татарстан – 8 232
Удмуртская Республика – 8 502
Чувашская Республика – 7 953
Кировская область – 8 474
Нижегородская область – 8 100
Оренбургская область – 8 059
Пензенская область – 7 861
Пермский край – 8 503
Самарская область – 8 413
Саратовская область – 7 990
Ульяновская область – 8 474
Уральский федеральный округ
Курганская область – 8 630
Свердловская область – 8 726
Тюменская область – 8 726
Челябинская область – 8 586
Ханты-Мансийский а.о.-Югре – 11 708
Ямало-Ненецкий а.о. – 13 425
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай – 8 594
Республика Бурятия – 8 726
Республика Тыва – 8 726
Республика Хакасия – 8 543
Алтайский край – 8 543
Красноярский край – 8 726
Иркутская область – 8 723
Кемеровская область – 8 347
Новосибирская область – 8 725
Омская область – 8 480
Томская область – 8 561
Забайкальский край – 8 726
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) – 13 951
Приморский край – 9 151
Хабаровский край – 10 895
Амурская область – 8 726
Камчатский край – 16 543
Магаданская область – 15 460
Сахалинская область – 12 333
Еврейская авт.обл. – 9 013
Чукотский а.о. – 19 000
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