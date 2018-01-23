На сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в 2018 году

В разных регионах прожиточный минимум пенсионера разный. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал, в каких регионах прожиточный минимум самый маленький, а в каких – самый большой.

Размер прожиточного минимума зависит от климатических условий проживания. Согласитесь, жить на Камчатке и в Крыму – две большие разницы. Есть два вида прожиточных минимума – в целом по России и отдельно по каждому региону. При этом величина прожиточного минимума в целом по России – это своего рода нижняя планка, ниже которой опускаться нельзя.

Если в каком-то регионе прожиточный минимум пенсионера установлен ниже величины прожиточного минимума по России, то пенсионерам в этом регионе будут доплачивать из федерального бюджета, чтобы поднять их пенсии до уровня прожиточного минимума в целом по стране.

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера в целом по России вырос по сравнению с 2017 годом на 186 рублей и составил 8 726 рублей. Этот показатель можно назвать минимальной пенсией: больше пенсии в регионах могут быть, а вот меньше – уже нет.

Прожиточный минимум пенсионера в 2018 году

В целом по Российской Федерации – 8 726 рублей

Центральный федеральный округ

Белгородская область – 8 016

Брянская область – 8 441

Владимирская область – 8 452

Воронежская область – 8 620

Ивановская область – 8 460

Калужская область – 8 547

Костромская область – 8 549

Курская область – 8 600

Липецкая область – 8 620

Орловская область – 8 550

Рязанская область – 8 493

Смоленская область – 8 674

Тамбовская область – 7 489

Тверская область – 8 726

Тульская область – 8 622

Ярославская область – 8 163

Москва – 11 816

Московская область – 9 527

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия – 8 726

Республика Коми – 10 192

Архангельская область – 10 258

Ненецкий а.о. – 17 956

Вологодская область – 8 726

Калининградская область – 8 726

г. Санкт-Петербург – 8 726

Ленинградская область – 8 726

Мурманская область – 12 523

Новгородская область – 8 726

Псковская область – 8 726

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан – 8 680

Республика Ингушетия – 8 726

Кабардино-Балкарская Республика – 8 726

Карачаево-Черкесская Республика – 8 618

Республика Северная Осетия-Алания – 8 064

Чеченская Республика – 8 719

Ставропольский край – 8 135

Южный федеральный округ

Республика Адыгея – 8 138

Республика Калмыкия – 7 755

Краснодарский край – 8 537

Астраханская область – 7 961

Волгоградская область – 8 535

Ростовская область – 8 488

Республика Крым – 8 530

г. Севастополь – 8 722

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан – 8 320

Республика Марий Эл – 8 036

Республика Мордовия – 8 194

Республика Татарстан – 8 232

Удмуртская Республика – 8 502

Чувашская Республика – 7 953

Кировская область – 8 474

Нижегородская область – 8 100

Оренбургская область – 8 059

Пензенская область – 7 861

Пермский край – 8 503

Самарская область – 8 413

Саратовская область – 7 990

Ульяновская область – 8 474

Уральский федеральный округ

Курганская область – 8 630

Свердловская область – 8 726

Тюменская область – 8 726

Челябинская область – 8 586

Ханты-Мансийский а.о.-Югре – 11 708

Ямало-Ненецкий а.о. – 13 425

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай – 8 594

Республика Бурятия – 8 726

Республика Тыва – 8 726

Республика Хакасия – 8 543

Алтайский край – 8 543

Красноярский край – 8 726

Иркутская область – 8 723

Кемеровская область – 8 347

Новосибирская область – 8 725

Омская область – 8 480

Томская область – 8 561

Забайкальский край – 8 726

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) – 13 951

Приморский край – 9 151

Хабаровский край – 10 895

Амурская область – 8 726

Камчатский край – 16 543

Магаданская область – 15 460

Сахалинская область – 12 333

Еврейская авт.обл. – 9 013

Чукотский а.о. – 19 000

г.Байконур – 8 726

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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