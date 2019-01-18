Пенсионеры отказываются от покупок квартир в столице

Рынок вторичной недвижимости в Москве теряет пенсионеров. Люди старше 50 лет всё реже покупают жильё, о чём сообщает агентство «ИНКОМ-Недвижимость».

Всего пять лет назад среди любителей «вторички» были было немало пожилых людей – целых 27% от общего числа покупателей. Сейчас эта цифра упала до 19%. Зато молодёжь берёт старые квартиры всё чаще. Статистика говорит о том, что в 2018 году люди до 35 лет заключили до 40% всех сделок со вторичным жильём в столице.

Аналитики считают, что молодых людей на вторичный рынок приманила выгодная ипотека. Молодёжь «живёт сегодняшним днём», так что она без лишних мыслей берёт на себя ипотечный долг: расплатиться всегда успеют! Но пожилые люди, добавляют специалисты, думают иначе. Она не желают так рисковать, так что предпочитают не связываться с лишними долгами.

К тому же сами банки становятся виновниками ухода людей старше 50 лет с вторичного рынка жилья. Далеко не всегда сотрудники финансовых учреждений готовы одобрить кредит для заёмщика старшего возраста, даже если человек уверяет, что способен расплатиться с ипотечным долгом ещё до срока.

Сейчас ситуация на рынке недвижимости, да и в России в целом, изменилась в худшую сторону. Реальные доходы населения падают из-за инфляции, тарифы растут, а ипотека дорожает. Эксперты считают, что платежи по ипотеке будут только расти.

При этом они признают, что остальные варианты для покупки квартиры всё ещё проигрывают ипотеке. К примеру, рассчитывать на рассрочку смогут только те люди, которые имеют на руках как минимум 30% стоимости квартиры и готовы выплатить оставшуюся часть суммы в короткий срок.

Покупка недвижимости всегда была для пенсионеров «надёжным вкладом» денежных средств. Ведь это способ обезопасить собственные сбережения от экономических наводнений, да ещё и крайне полезный. В квартире можно не только жить, её можно передать внукам по наследству или даже заработать на приобретённой жилплощади – сдача квадратных метров в аренду может стать отличным источником дохода. К сожалению, в нынешних условиях позаботиться о покупке новой квартиры становится всё сложнее.

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