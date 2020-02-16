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Что ждет владельцев стареньких автомобилей в 2020-м?
|По инф. 1rre.ru
|16 Февраля 2020 г.
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Согласно приказу Росстандарта, с 1 марта 2020 года все старые модели автомобилей будут проходить обязательную экспертизу, которая будет соответствовать определённым требованиям. У всех раритетных транспортных средств будет проверяться техническое состояние, внешний вид, а также безопасность. Основной целью нового правила является установление факта сохранения работоспособности у тех машин, которые были выпущены более 30 лет назад.
Для чего вводятся новые требования к старым автомобилям с 1 марта 2020 года
Согласно словам представителей Росстандарта, новые требования вводятся с 1 марта 2020 года для того, чтобы люди могли точно определить технические характеристики и другие показатели раритетных автомобилей.
На территории России многие водители передвигаются на нестандартных транспортных средствах, однако не всегда данные машины соответствуют современным требованиям, что может помешать передвижению по городу.
Введение новых требований к старым автомобилям с 1 марта 2020 года помогут решить многие проблемы:
Благодаря определению технического состояния старого автомобиля, многие владельцы раритетных моделей смогут улучшать их производительность.
Известно, что лишь некоторые современные мастера умеют правильно проводить экспертизу машин, выпущенных более 30 лет назад, из-за чего они могут быстро приходить в негодность.
Какую проверку будут проходить старые автомобили с 1 марта 2020 года
С 1 марта 2020 года в России все старые автомобили будут проходить проверку, чтобы их причислили к категории классических машин.
В случае, если транспортное средство будет отставать от критериев на 100 баллов и выше, то владелец будет вынужден привести авто в изначальное состояние и пройти проверку снова.
Всех старых автомобилей с 1 марта 2020 года будут касаться определённые требования:
Отмечается, что оформлять страхование автомобиля есть возможность на короткое время в том случае, если он редко эксплуатируется. Чтобы старое транспортное средство было причислено к классическим, оно должно соответствовать определённым критериям:
В случае, если старый автомобиль по каким-то причинам не прошёл проверку, владелец должен будет устранить все недочёты.
Специалисты, которые имеют право проводить осмотр старых машин с 1 марта 2020 года
Известно, что с начала весны 2020 года проводить осмотр старых автомобилей смогут только те специалисты, которые имеют определённый уровень образования. Они должны иметь при себе документы Российской Автомобильной Федерации.
Только после подтверждения своей пригодности эксперт сможет совершать определённые процедуры:
Именно специалисты, которые будут проводить проверку старых машин, смогут дать хорошие рекомендации владельцам по устранению проблем. После того, как транспортное средство прошло проверку, владелец сможет получить от эксперта документ о причислении машины к ряду классических моделей.
Специалисты также смогут рассказать владельцу старого автомобиля о том, какой именно страховой документ ему нужно получить, чтобы к машине не было никаких вопросов.
По инф.
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