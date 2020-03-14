Что нового в ОСАГО? Изменения в марте

Известно, что с 8 марта 2020 года на территории России произошли существенные изменения в формате полиса ОСАГО. Считается, что теперь отечественным водителям будет проще заниматься оформлением необходимых документов. Также введение нового формата полиса ОСАГО улучшит и упростит работу представителей страховых компаний. В первую очередь это связано с тем, что в документ с 8 марта 2020 года можно вносить данные о страховке КАСКО.

Какие изменения произошли в формате полиса ОСАГО с 8 марта 2020 года

Представители Центрального банка Российской Федерации предварительно объявили о том, что с 8 марта 2020 года на территории всего государства водители смогут пользоваться новой версией документа ОСАГО. Теперь на оборотную сторону полиса страховые компании смогут вносить всю необходимую информацию о наличии страховки КАСКО.

Отмечается, что с 8 марта 2020 года все водители России могут не заключать договор о добровольном страховании на отдельном листе. Теперь и КАСКО, и ОСАГО, будут объединены. Однако представители Центрального банка России отметили, что новый формат страхового полиса должен будет соответствовать определённым требованиям.

Страховой полис КАСКО должен включать в себя все риски для жизни человека, а также должен рассматривать все возможные повреждения транспортного средства.

Помимо этого, у страховых полисов ОСАГО и КАСКО должны полностью совпадать сроки годности. Отмечается, что если один из документов теряет свою силу из-за окончания срока действия, то с другим это происходит автоматически. Именно это является главным минусом изменения от 8 марта 2020 года.

Польза от изменений в полисе ОСАГО для водителей России

При внесении определённых изменений в формат страхового полиса ОСАГО представители Центрального банка Российской Федерации отметили, что введённые правила смогут сделать оформление документов более удобным и быстрым процессом. При этом в выигрыше останутся не только страховые компании, но и сами водители России. Отмечается также, что объединить страховые полисы ОСАГО и КАСКО можно не только в бумажном, но и в электронном варианте.

Многие эксперты прокомментировали изменения в страховом полисе ОСАГО, при этом выразив несогласие с мнением представителей Центрального банка России. Так, автомобильные эксперты предположили, что объединение двух документов никак не повлияет на жизни россиян.

«Водителям нет никакой разницы, выдадут им 2 документа или же только 1. К тому же и полис КАСКО, и полис ОСАГО в 2020 году многие используют в электронном варианте».

Эксперты также предположили, что новый формат страхового полиса ОСАГО создан только для того, чтобы упростить работу компаний, которые занимаются оформлением документов.

Другие изменения в страховом полисе ОСАГО в 2020 году

В оформлении страхового полиса ОСАГО в начале 2020 года произошли многие изменения. Так, главным и самым удобным для водителей России нововведением стала возможность оформления электронного документа. Теперь все автомобилисты могут сотрудникам правоохранительных органов предъявлять не только бумажные варианты страхового полиса ОСАГО, но и имеют право показать его на телефоне.

Предъявляя сотруднику правоохранительных органов электронный полис ОСАГО, водитель должен знать и о возможностях служащего ДПС. Так, сотрудник с помощью электронных устройств может не только проверить подлинность предъявленного документа, но и узнать другую нужную о полисе информацию с помощью специальной системы.

В начале 2020 года в России также ввели новые бланки для оформления страхового полиса ОСАГО. Старая серия документа, как известно, будет действовать только до 1 апреля 2020 года, после чего страховые полисы водители будут вынуждены заменить. Известно также, что именно на новом формате бланков с 8 марта 2020 года появилась возможность оформлять и ОСАГО, и КАСКО.

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По инф. 1rre.ru

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