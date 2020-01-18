В соборе святого Стефана найдена настенная роспись, остался вопрос, кто ее автор

Исследователи высказывают гипотезу, что настенная роспись, обнаруженная во время реставрационных работ в кафедральном соборе святого Стефана в Вене, была выполнена по рисунку знаменитого немецкого художника Альбрехта Дюрера (1475–1528).

Согласно заявлению Федерального бюро памятников Австрии, ранее не известное произведение искусства было выявлено при расчистке стены собора в помещении, которое в наши дни занимает сувенирная лавка. Настенная роспись представляет собой изображение трех святых. В центре — покровитель Австрии святой Леопольд, его окружают святые Екатерина и Маргарита. Под фигурами святых изображена так называемая «пределла» — основание алтаря.

Экспертов особенно заинтересовали изображения святой Екатерины и святой Маргариты, которые были выгравированы на свежей штукатурке примерно в 1505 году. Специалисты единодушны в том, что рисунки «несомненно принадлежат художнику из круга Дюрера». А специалист по Дюреру Эрвин Покорны уверен, что рисунки были сделаны самим художником, потому что «ни один из помощников или последователей Дюрера не мог достичь виртуозного качества прорисовки».

Предполагается, что работа была сделана Дюрером по заказу императора Священной Римской империи Максимилиана I. В биографии Дюрера, написанной в XVII веке, упомянута настенная роспись, заказанная императором, но никаких других сведений об этой работе не сохранилось. Но с 1512 года Дюрер стал придворным художником Максимилиана и выполнил для него целый ряд заказов, в том числе ксилографию «Триумфальная арка» на 192 досках и иллюстрации к «Молитвеннику императора Максимилиана». Максимилиан даровал Дюреру грамоту, защищавшую его гравюры от незаконного копирования, и назначил ему пенсию в 100 гульденов в год.

Однако с гипотезой об авторстве Дюрера связаны некоторые трудности. Если Дюрер выполнил изображения Маргариты и Екатерины на стене собора, то неясно, почему он прервал работу и больше к ней не вернулся. Фигура святого Леопольда и нижняя часть композиции были выполнены другим художником в 1510-х годах. Раскрашены изображения были еще немного позже.

Другая проблема состоит в том, что до сих пор не было никаких сведений, что Дюрер хоть раз побывал в Вене, хотя многие поездки художника, например, в Нидерланды или Италию, описаны в его дневниках и других документах. Есть вероятность, что Дюрер мог заехать в Вену по дороге в Венецию, где он побывал в 1505–1507 годах. В Британском музее есть набросок Дюрера 1505 года, изображающий, согласно авторской подписи, крестьянку из Виндиша — области на юге Австрии. Или он мог навещать в Вене своего друга, поэта и философа Конрада Цельтиса, который жил там между 1497 и 1508 годами.

Собор святого Стефана начал проект по реставрации найденного изображения, а результаты его исследования планируют опубликовать в конце 2020 года.

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