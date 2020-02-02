Ученым удалось установить причину смерти древней египтянки

Команда ученых из Национальных музеев Северной Ирландии, Манчестерского университета, Университета Куинс в Белфасте и больницы Кингсбридж провела комплексное исследование египетской мумии, вот уже 185 лет хранящейся в музее в Северной Ирландии. В частности, исследователям удалось установить причину смерти мумифицированной женщины. Она была убита ударом ножа в спину.

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В 1834 году состоятельный адвокат Томас Грегг из Белфаста посетил Египет и, следуя моде того времени, приобрел в Фивах сувенир — древнюю мумию с саркофагом. Вернувшись на родину, он передал мумию в дар Обществу естественной истории Белфаста. 27 января 1835 года члены общества в присутствии зрители провели операцию по разворачиванию мумии, освободив тело от тканей, которыми его обернули при погребении. Руководил этим процессом преподобный Эдвард Хинкс, ирландский священник англиканской церкви и одновременно известный востоковед, внесший вклад в расшифровку ассирийской клинописи. Хинкс также был знаком с работами Шампольона, незадолго до этого сумевшего прочитать египетские иероглифы, и сам занимался изучением египетской письменности, поэтому он сумел прочитать надписи на саркофаге, из которых стало известно, что умершую женщину звали Такабути, отцом ее был жрец Амона по имени Неспаре, а мать звали Тасенирит.

Появление в Ирландии мумии египетской женщины и ее исследование стали сенсацией. О разворачивании мумии писали все ирландские газеты. Такабути посвятили стихотворение и изобразили ее на картине. Особенно публику поразили завитые темно-рыжие волосы египтянки.

Подробностей жизни Такабути известно немного. Ей было от 20 до 30 лет, она была замужем. Жила Такабути в египетских Фивах (современный Луксор) около 600 года до нашей эры. Ее мумия хранится сейчас в Египетской галерее Музея Ольстера в Белфасте. В последние годы она неоднократно становилась объектом исследований, ученые использовали рентгеновские снимки, компьютерную томографию, анализ образцов волос и радиоуглеродное датирование. Нынешнее исследование включало в себя анализ ДНК и новую, более детальную томографию.

Фото: University of Manchester

На полученных изображениях четко видна колотая рана в верхней части грудной клетки возле левого плеча Такабути. По словам врачей, ранение стало причиной ее смерти. Объект, который во время предыдущих томографий принимали за сердце Такабути, на самом деле оказался материалом, которым бальзамировщики заполнили ее рану. При этом сердце также было обнаружено при новом исследовании и оказалось неповрежденным и относительно хорошо сохранившимся.

Удалось установить ряд других любопытных деталей. У Такабути было 33 зуба вместо 32, такая аномалия встречается только у 0,02 % людей. Также у нее имелись дополнительные позвонки, что характерно для 2% людей.

Другой примечательный результат принес анализ ДНК. Такабути относится к редкому митохондриальному гаплотипу H4a1, который встречается у жителей Западной Европы, прежде всего Пиренейского полуострова, Британии и Ирландии, а у египтян не отмечен.

Ученые готовят к публикации книгу, куда будут включены все результаты исследований мумии. А сама Такабути вернулась в Музей Ольстера.

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Polit.ru

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