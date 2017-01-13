Ученые: Пенсионерам надо заниматься музыкой

Университет Монреаля выпустил особые рекомендации для пенсионеров. По ученых, пожилым людям обязательно нужно заниматься музыкой. Освоение музыкального инструмента или игра на нем поможет эффективнее противостоять процессу старения.

Исследование показало: у музыкантов лучше реакция, чем у остальных людей. А, как известно, реакция с возрастом значительно страдает. В рамках проведенного анализа ученые сравнивали 16 музыкантов и 19 человек, не имевших отношения к музыке. Музыканты начали играть в возрасте 3-10 лет и минимум 7 лет посвятили обучению. Все музыканты, кроме одного, освоили второй инструмент, а иногда и больше двух.

Добровольцев поместили в тихую, хорошо освещенную комнату. Одна рука располагалась на компьютерной мышке, а указательный палец другой руки – на специальном устройстве, которое периодически вибрировало. Добровольцев попросили нажимать на мышь, когда из колонок, стоящих перед ними, доносился звук (аудиостимуляция).

Нажимать требовалось и в том случае, если устройство начинало вибрировать (тактильная стимуляция). Иногда звук сочетался с вибрацией (двойная стимуляция). Каждый вид стимуляции использовался 180 раз.

Оказалось, музыканты гораздо быстрее реагировали на все три вида стимуляции. Ученые рекомендуют всем музыкантам практиковаться вплоть до глубокой старости, а пожилым людям, не игравшим ранее, попробовать себя в музыке, передает MED daily.

По инф. rosbalt.ru

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