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Сервиз из особняка Нарышкиных: самый ценный клад в России
|По инф. 1rre.ru
|26 Января 2020 г.
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Многие мечтают найти клад, прославится и разбогатеть. Правда, пока одни мечтают стать счастливыми обладателями сокровищ, другие, вооружившись всем необходимым инструментарием, серьезно берутся за поиски.
Так самым большим внушительным кладом в истории России является фамильное серебро рода Нарышкиных. Причем обнаружили утерянное добро 8 лет назад. А вот публике фамильную коллекцию показали совсем недавно.
История клада Нарышкиных
Революция заставила многих дворян мигрировать в страны ближнего зарубежья. Брали с собой только необходимые вещи, о фамильных драгоценностях думали в последнюю очередь. Членам богатейшего рода Нарышкиных также не удалось забрать с собой все нажитое. Так в стране осталась их крупная коллекция сервизов и столовых приборов. Лучшие русские и французские мастера работали над фамильной коллекцией Нарышкиных, сделанной из драгоценных металлов и камней.
В 2012 году в особняке Нарышкиных в Петербурге проводились реставрационные работы, там и был обнаружен дорогой сервиз. По мнению экспертов, найденный клад является крупнейшим в современной России: 2 тысяч изделий из драгоценных металлов, среди которых самовары, сотейники, солонки, вилки, ложки, поддоны.
Фамильная коллекция была надежно упакована. Вместе с кладом были найдены и личные документы Сергея Сомова – супруга наследницы последнего хозяина особняка. Как утверждают исследователи, Сомов принимал участие в организации сокрытия фамильной коллекции, затем, но он эмигрировал. У Сомова не было наследников, по этой причине никто не пытался найти клад ранее.
Специалисты потратили около 8 лет на изучение найденного сервиса. Теперь клад хранится в музее Царского Села.
Все желающие могут полюбоваться фамильной коллекцией до 24 марта текущего года в Екатерининском дворце музея-заповедника “Царское Село”.
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