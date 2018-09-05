Откуда мы?

Опровергнута популярная гипотеза происхождения человека.

Международная группа учёных из Института Макса Планка и Гавайского университета в Маноа пришла к выводу, что древние Homo sapiens несколько раз покидали Африку и смешивались с другими гоминидами. Новые палеонтологические находки заставляют пересмотреть классические представления в рамках гипотезы африканского происхождения человека, согласно которым люди эволюционировали на Чёрном континенте и 60 тысяч лет назад в одной волне миграции расселились по планете. Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Выводы были сделаны в свете новых данных, полученных при анализе архаичной ДНК и древних окаменелостей Homo sapiens, найденных на территории Юго-Восточной Азии. Останки человека, возраст которых достигает 70–120 тысяч лет, были обнаружены в Южном и Центральном Китае. Результаты недавних генетических исследований показали, что два процента генома аборигенов Папуа – Новая Гвинея унаследованы от предков, покинувших Африку ранее чем 60 тысяч лет назад.

С другой стороны, из результатов полной расшифровки геномов известно, что все современные неафриканские популяции человека отделились от предков, проживавших на Чёрном континенте, в течение позднего плейстоцена. Учёные полагают, что это противоречие объясняется тем, что ещё до основной волны миграции, произошедшей 60 тысяч лет назад, люди переселялись из Африки в Евразию в составе небольших групп.

Ранние переселенцы смешивались с другими древними гоминидами – неандертальцами, денисовцами и ещё не идентифицированными видами. Согласно последним научным данным, скрещивание могло начаться в промежутке времени от 40 до приблизительно 200 тысяч лет назад.

По словам авторов, устоявшееся определение гипотезы «человек из Африки», согласно которому предки всех современных людей переселились с Чёрного континента 60 тысяч лет назад и вытеснили коренных обитателей Евразии, уже не может считаться действительным.

По инф. lenta.ru

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