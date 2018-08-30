Найти себе пару? Это к друзьям или родне!

Оказывается, россияне стали чуть реже обращаться к помощи друзей и родственников для устройства личной жизни. По итогам опроса ВЦИОМ, в этом году таких было 22% (в 2015-м — 35%). При этом лишь 19% признались, что искали свою «вторую половинку» на сайтах знакомств и в соцсетях (в 2015 году — 22%).

Вместе с тем, большинство (63%) респондентов назвали посредничество друзей самым действенным методом поиска партнера. Те, кто сами обращались к родным за подобной помощью, соглашаются с эффективностью данного способа чаще тех, у кого подобного опыта не было (81% против 58%).

К поиску пары в интернете половина респондентов (51%) относится скорее скептически, однако посещавшие сайты знакомств, напротив, в большинстве своем считают этот способ результативным (58%). Тут стоит напомнить, кстати, о существовании в интернете специализированного сайта знакомств для пожилых, его помощью пользуются тысячи одиноких людей старшего поколения.

Наименее востребованный метод знакомства — обращение к «специалистам». Лишь 4% опрошенных сказали, что ходили к свахе (в 2013 году — 11%). В брачное агентство обращался лишь 1% (в 2013-м — 6%). Помощь свахи в целом полезной считают 21% россиян, однако среди прибегавших к их услугам этой позиции придерживаются вдвое больше, чем в среднем по выборке — 45%. В эффективность работы брачного агентства верят 19% всех опрошенных, тогда как 59% считают его практически бесполезным, причем те, кто обращался в агентства, подтверждают это мнение — среди них 53% не были удовлетворены результатом и называют их деятельность неэффективной.

По словам социологов, способы устроить личную жизнь мало изменились. Большинство тех, у кого есть пара, повстречали партнера в компании друзей или на работе. И хотя молодежь 18-24 лет активно знакомится в интернете, это происходит не чаще, чем на улице или в парках, и реже, чем в компании друзей или сокурсников.

Опрос проведен 21 августа. Объем выборки составил 1600 респондентов, статпогрешность не превышает 2,5%.

По инф. rosbalt.ru

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