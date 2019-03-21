Мрачная тайна развода Карла Брюллова

О том, какая страшная тайна скрывается за разводом Карла Брюллова и Эмилии Тимм, рассказал искусствовед Валерий Ахунов.

Эмилия Тимм была дочерью рижского бургомистра Георга Фридриха Тимма. Когда Брюллову было 40 лет, однажды он повстречал 17-летнюю девушку в театре и был поражен ее красотой. На протяжении нескольких месяцев художник искал повод познакомится с ней, и ему это удалось на одном из балов. Брюллов влюбился и вскоре сделал предложение Эмилии.

После официальной помолвки было назначено венчание. Но на торжестве все друзья художника обратили внимание, что Брюллов очень мрачен. Он пришел в совершенно не парадном облачении, и когда друзья спрашивали, что произошло, он не мог рассказать той великой тайны, которую узнал.

«Для Брюллова это был страшный удар. Во-первых, до свадьбы его невеста призналась, что она уже не невинна, это Брюллова очень расстроило, но с этим он смирился. Но страшно было другое. Через две недели он обратился к императору с просьбой о разводе. Император очень хорошо относился к Брюллову, пригласил его на аудиенцию и после этого подписал его прошение „развести немедленно“. После чего семья Эмилии Тимм сразу же уехала в Ригу, а потом во Францию, где она через несколько лет удачно вышла замуж, родила троих детей, и жизнь ее проходила счастливым образом. Оказалось, что когда Эмилия призналась в том, что не невинна, Брюллов пытался узнать у нее, кто же стал ее избранником. Она ему ничего не сказала. Однажды он вернулсяы домой раньше, чем предполагалась, и застал ее в объятиях ее родного отца. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет между ними была интимная связь. Больше Брюллов никогда не женился», — рассказал Ахунов.

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По инф. rosbalt.ru

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