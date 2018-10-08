Лондону и еще десятку городов угрожает затопление

В ближайшем будущем затопление угрожает Хьюстону, Шанхаю, Бангкоку, а также Лондону. Уровень моря вырастет на 40 сантиметров и больше, если в результате глобального потепления температура увеличится более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, говорится в докладе организации «Христианская помощь».

В документе отмечается, что власти столицы Великобритании уже вынуждены около шести-семи раз в год использовать Барьер Темзы — основную защиту города от наводнений, хотя при строительстве планировалось, что ее будут использовать не чаще трех раз в год.

В списке городов, которые также под угрозой затопления, — Джакарта, Манила, Лагос, Дакка, уточняется в докладе.

По инф. rosbalt.ru

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