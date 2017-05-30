Как выбрать подходящую по возрасту развивающую игрушку?

В наши дни в магазинах можно найти такое обилие самых разнообразных игрушек для детей, что глаза разбегаются... Ладно, современные мамочки хоть как-то еще разбираются, что именно подходит их малолетним чадам. А что делать бабушкам и дедушкам, мечтающих побаловать любимых внуков интересной игрушкой? Тем более современная воспитательная общественность требует, чтобы это были непременно развивающие игры... Попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы угодить и детям, и внукам с подарками.

Прежде всего, при выборе игрушек нужно учитывать возраст ребенка, поскольку «игрушечные потребности» младенца, дошкольника или третьеклассника сильно разнятся. Кроме того, стоит обратить внимание и на личные предпочтения, уровень знаний и навыков ребенка и даже на характер. Развивающие игрушки отличаются тем, что способствуют развитию (отсюда и название) интеллектуальных способностей, мелкой моторики, памяти, социальных навыков и т.д. Как видно, полезными игрушками можно назвать немало вещей, но сразу хочется отметить мнение достаточно большого числа воспитателей, которые считают одной из самых незаменимых развивающих игр... конструктор (подробнее на http://opt7shop.ru/products/konstruktor-s-shesterenkami-funny-bricks).

Это поистине универсальная игра, поскольку существует множество ее разновидностей под любой возраст – от наборов с крупными блоками для годовалых малышей до всем известных Лего, в которые даже подростки играют с удовольствием. А ведь бывает еще конструктор магнитный, металлический, с шестеренками и т.д.. В чем его польза, можно долго перечислять: развитие мелкой моторики, освоение простых и сложных геометрических форм, развитие пространственного мышления, развитие основ анализа и систематизации предметов, повышение усидчивости и концентрации внимания, тренировка зрения за счет рассматривания мелких предметов и многое другое.

Какие еще игры можно выбрать и на какой возраст? Грудничку до года специалисты советуют приобретать яркие и мелодичные мобили, а тем, кто уже научился хватать предметы, подойдут погремушки, желательно отличающиеся по звуку, осязанию, цвету. От года до двух лет ребенок начинает осваивать речь, поэтому пора развивать мелкую моторику – для этого прекрасно подойдут: конструктор, пирамидка, кубики и сортеры (игрушки с отверстиями разной формы, для которых нужно найти правильный элемент). 3-5-летним тоже стоит развивать моторику рук и координацию. Кроме того, они проявляют интерес к «творчеству», поэтому им точно понравятся: конструктор, набор цветных карандашей, маркеров, красок и т.п., всевозможные наборы для творчества (их существует сейчас огромное количество видов). В этом возрасте ребята начинают разграничивать игрушки для девочек и мальчиков, но зацикливаться только на куклах или машинках не стоит. Ну а с младшими школьниками и подростками становится легче – они и сами могут сказать, что им хочется больше всего и что они любят. Пожалуй, только не рекомендуется торопиться с игровыми приставками и компьютерными играми. Лучше отдать предпочтение настольным играм, конструктору Лего, спортинвентарю для игры на свежем воздухе.

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