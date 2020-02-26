Как в Масленицу угоститься, да не отравиться

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как не ошибиться в выборе продуктов для масленичного стола. Основные продукты, которые хозяйки закупают к Масленице, – это мука, молоко, сливочное масло, сметана, растительное масло.

«Что касается муки, то лучше покупать ее в бумажных пакетах, чтобы она могла «дышать» и дольше сохранять свои свойства. Качественная мука должна быть без посторонних включений», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

При выборе молока нужно обратить внимание на целостность упаковки, внимательно изучить информацию о продукте, так как состав продукта не всегда соответствует его наименованию. Сырое молоко можно купить на рынке, но только если у продавца есть разрешение ветеринарно-санитарной лаборатории, а перед употреблением его надо обязательно прокипятить.

В настоящем сливочном масле не должно быть растительных жиров. В составе должны фигурировать только сливки и цельное молоко, иногда соль. Если в составе присутствует пальмовое, арахисовое, кокосовое масло или ингредиент под названием «заменитель молочных жиров», вы держите в руках маргарин или спред, что бы там ни обещала упаковка.

Под уменьшительно-ласкательными «сметания» или «сметанка» часто скрывается сметанный продукт на основе растительных жиров. В состав настоящей сметаны должны входить ингредиенты, разрешенные госстандартом: сливки, закваска, молоко или молочные продукты. Никаких растительных жиров, ароматизаторов, загустителей, консервантов в традиционной сметане быть не должно.

Не допускается продажа куриных яиц в отделах организаций торговли, реализующих нефасованные продукты, готовые к употреблению. Кроме того, запрещена реализация яиц с истекшим сроком годности, а также с загрязненной скорлупой, с пороками и с насечкой, «тек», «бой». Проверять качество яиц в местах их продажи можно на овоскопе.

Что касается растительного масла, то после покупки его можно перелить масло в стеклянную емкость, но обязательно закрытую. Хранить емкость с маслом нужно в темном месте: на закрытой полке или в холодильнике, поскольку на свету разрушается ценный витамин Е – природный антиоксидант, содержащийся в масле.

Хлебопекарные дрожжи, отвечающие требованиям стандарта, должны иметь сероватый с желтым оттенком цвет, без темных пятен на поверхности. Консистенция дрожжей плотная, они должны легко ломаться, а не мазаться. Отдайте предпочтение продукту высшего сорта и сделанному по ГОСТу. При покупке импортных дрожжей (чаще всего встречаются французские), обязательно прочитайте всю информацию на упаковке - самое главное, дата выпуска и срок годности товара. Сухие дрожжи могут храниться не больше 1 года. Однако, чем свежее продукт, тем лучше.

«И в обязательном порядке на всех продуктах должна иметься четкая информация о дате изготовления, сроке годности продукта и условиях хранения», – добавляют специалисты Роспотребнадзора.

По инф. Телеинформа

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