Как и когда земляне объявили космос — «ничьим»

27 января 1967 года, космос объявлен достоянием всего человечества.

В этот день был подписан межправительственный «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права.

Изначально соглашение заключили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз. Сегодня более 100 стран являются его участниками. Еще 26 государств подписали договор, но пока не завершили его ратификацию.

В первой статье документа говорится: «Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества».

Ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью, а суверенитет государств распространяется только на запущенные ими космические объекты.

Среди других принципов — запрет размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, его установки на Луне, любом другом небесном теле или на космической станции.

Договор разрешает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях, прямо запрещает их использование для испытания любого оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

Между тем документ не ограничивает размещение на орбите обычных вооружений.

Еще космические новости (за которыми мы следим по старой памяти!) — на портале для пожилых и любознательных.

По инф. pnp.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ