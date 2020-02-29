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Из истории XX века: как и когда мир сошел с ума по нейлоновым чулкам?
По инф. pnp.ru   
29 Февраля 2020 г.
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28 февраля 1935 года американский химик Уоллес Хьюм Карозерс из центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» создал нейлон.

Из истории XX века: как и когда мир сошел с ума по нейлоновым чулкам?

Ранее, в 1934 году он синтезировал полиамидную смолу. 28 февраля 1935 года на её основе Карозерс с группой химиков из этой же лаборатории создал новое синтетическое волокно

29 апреля 1937 года 27 октября 1938 года руководители фирмы «Дюпон де Немур» объявили об изобретении нейлона. К этому времени после длительной депрессии Карозерс покончил с собой. Он так и не увидел триумфального шествия своего детища по миру.

Рекламная кампания чулок из инновационного материала была впечатляющей. Перед входом в павильон стоял 12-метровый манекен, одетый в нейлоновые чулки. Американкам объясняли, что изобретение нейлона не менее важно для человечества, чем изобретение двигателя внутреннего сгорания, радио и телефона. «Носить чулки из шелка, а не из нейлона — это все равно что предпочесть лошадь автомобилю», — утверждали рекламные агенты и бесплатно раздавали женщинам презентационные экземпляры.

24 октября 1939 года в одном из универмагов Вилмингтона (штат Делавэр) первая партия нового товара была тут же раскуплена. Пройдет чуть более полугода, и в Нью-Йорке за один только день распродажи будет продано 5 млн пар этих чулок.

Изобретенный Уоллесом Каротерсом нейлон совершил прорыв в текстильной отрасли. Компания «Дюпон», сотрудником которой был ученый, поставив на производство нейлоновых чулок, обогатилась на миллиарды долларов.

По сравнению с шелковыми, чулки из нейлона хорошо тянулись, не теряли форму, не сползали и не морщились, облегая ногу, и стойко переносили мороз и влагу. Спрос на нейлоновые чулки (а они были почти вдвое дороже шелковых) превзошел все ожидания.

  • История - это не только великие битвы и подвиги лидеров наций! Это и история быта, вещей, человеческих традиций и привычек - вот о чем надо помнить, заглядывая в наши исторические хроники.
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По инф. pnp.ru

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