Индийские военные докладывают об обнаружении следов йети

В Гималаях на территории Непала обнаружили следы «снежного человека» — йети, сообщили в Минобороны Индии.

По данным ведомства, следы нашла экспедиция альпинистов 9 апреля. Рядом с одной из высочайших точек планеты — пиком Макалу — они заметили отпечатки длиной около 81 см.

Специалисты изучили находку и сделали вывод, что следы принадлежат человекообразному существу йети, пишет Times of India.

«Этого неуловимого снежного человека видели всего один раз — в Национальном парке Макалу-Барун», — говорится в Twitter индийской армии.

Однако пользователи соцсетей усомнились в достоверности выводов индийских экспертов.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7