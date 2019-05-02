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Индийские военные докладывают об обнаружении следов йети
Dronov   
02 Мая 2019 г.
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В Гималаях на территории Непала обнаружили следы «снежного человека»йети, сообщили в Минобороны Индии.

В Гималаях на территории Непала обнаружили следы «снежного человека» — йети, сообщили в Минобороны Индии.

По данным ведомства, следы нашла экспедиция альпинистов 9 апреля. Рядом с одной из высочайших точек планеты — пиком Макалу — они заметили отпечатки длиной около 81 см.

Специалисты изучили находку и сделали вывод, что следы принадлежат человекообразному существу йети, пишет Times of India.

«Этого неуловимого снежного человека видели всего один раз — в Национальном парке Макалу-Барун», — говорится в Twitter индийской армии.

Однако пользователи соцсетей усомнились в достоверности выводов индийских экспертов.

По инф. rosbalt.ru

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