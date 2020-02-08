Имена: когда мальчик становился… девочкой?

В ходе эмансипации женщины позаимствовали у представителей сильного пола многие предметы гардероба, переняли профессии, считавшиеся сугубо мужскими. Это коснулось и некоторых имен. Но данный процесс был обоюдосторонним. Мужчины тоже кое-что позаимствовали у женщин. Например, в некоторых семьях мальчиков называли как девочек. И это происходило с древних времен.

Обмен между полами

Сейчас уже мало кто знает, что когда-то греческие имена Римма, Пинна и Инна были мужскими, так звали христианских мучеников II века, почитаемых православной церковью. С тех пор женщины переняли, переиначив на свой манер, многие имена представителей сильного пола

А загадка «Когда мальчика называют как девочку?» имеет только один правильный ответ: Соня. Так говорят, если ребенок проспал в школу. Правда, мальчишку, который все разбрасывает и теряет, также могут иронично назвать Машей-растеряшей.

Но на самом деле, практика замены мужского имени на женское существовала на Руси с незапамятных времен. Еще до принятия христианства люди искренне верили, что имя способно повлиять на характер человека и его судьбу. Поэтому наречению новорожденного всегда придавалось огромное значение.

Парные имена

Популярный специалист по оккультизму и эзотерике Павел Павлович Глоба в своей книге «Астрология имени» утверждает, что с древних времен русские имена всегда были парными, употребляясь как в мужском, так и в женском варианте.

Специалист приводит такие примеры: Сергий – Сергия; Юлий – Юлия; Анастасий – Анастасия; Татиан – Татьяна; Виктор – Виктория; Анатолий – Анатолия; Владимир – Владимира; Антон – Антонина; Станислав – Станислава; Елен – Елена и т.п.

«Но в настоящее время многие из парных имен потеряли свою аналогию с именами у противоположного пола. Сейчас не употребляются парные половинки таких имен, как Андрей, Алексей, Сергей, Павел, Дмитрий, Георгий, Владимир и т.д. Потеряли мужские половинки имена Анастасия, Наталия, Елена, Ирина, Ксения, Зинаида», – написал П.П. Глоба.

Астролог считает, что все парные имена позволяют своим обладателям достичь гармонии, найти спутника жизни, подходящего по характеру и мировоззрению. Но встречаются в России и имена, никогда не имевшие (и не предполагающие) аналога, относящегося к противоположному полу. Это Вадим, Глеб, София, Вера, Надежда, Любовь, Алла и т.п.

По мнению П.П. Глобы, так следует называться людям, не ищущим личного счастья, а желающим развития в карьере или в духовных изысканиях.

Однако, по мнению большинства специалистов по ономастике (наука об именах собственных), парные имена образовались в результате их переформатирования на мужской или женский лад.

Обмануть судьбу

Известные лингвисты Александра Васильевна Суперанская и Анна Владимировна Суслова в своей совместной книге «О русских именах» отметили, что до принятия христианства людей называли в зависимости от их личных особенностей, внешности, характера и даже порядка их появления на свет в одной семье (Первак, Вторыш, Третьяк или даже Поскребыш).

«Были и другого порядка имена, восходящие к древним поверьям. Это «плохие» имена, которые якобы способны были отвращать злых духов, болезни, смерть: Горяин, Немил, Некрас, Нелюба, Неустрой, Злоба, Старой, Тугарин (от слова «туга» – печаль)», – написали А.В. Суперанская и А.В. Суслова.

Подобных имен «от противного» было немало. Например, Беда, Гнида, Блуд, Бессон, Булгак (беспокойный), Голод и т.п.

Суеверные люди, желая уберечь ребенка от происков злых сил, считали такую магическую защиту мощным оружием против несчастливой судьбы. Если дети в семье часто умирали в младенчестве, то «плохие» имена давались лишь на время – пока малыш не окрепнет, тогда его начинали называть более позитивно, «правильно», чтобы избежать насмешек среди сверстников.

А если, например, по какой-то неясной причине умирали лишь малыши мужского пола, то очередному мальчику могли дать женское имя, чтобы обезопасить от так называемого родового проклятья. Примерно так же поступали и с девочками.

Отголоски этих древних поверий дошли и до наших дней. Некоторые люди специально называют своих сыновей Валентинами или Евгениями, ведь эти имена считаются, скорее, женскими, чем мужскими. И хотя последнее из приведенных имен имеет уменьшительно-ласкательный вариант Жека (более мужественный), сыновей специально называют Женечками, чтобы отвадить от них злых духов.

Впрочем, стоит отметить, что Валентин – это изначально мужское имя, которое происходит от латинского слова valens, что означает «сильный, здоровый». А имя Евгений с греческого языка переводится как «знатный, благородный».

Скрыть настоящее имя

Британский психолог и философ Гораций Романо Харре, более известный как Ром Харре, написал книгу «Психология имени». В ней он отметил, что и современные люди часто неосознанно стараются скрыть свои настоящие имена за прозвищами.

«Известны данные о системах именования, в которых «подлинное» имя скрывается из опасения, что враг человека может обрести власть над ним, если узнает его настоящее имя – а это убедительно демонстрирует ту степень, в которой имя человека отождествляется с ним самим», – рассказал своим читателям психолог.

Разумеется, многие суеверные люди и на Руси скрывали свои имена от злых колдунов. Часто только близкие и родные люди знали, как на самом деле зовут конкретного человека. А при общении с посторонними использовалось какое-нибудь другое имя. Некоторые из них были женскими, чтобы уж конкретно ввести в заблуждение силы зла.

В честь святой покровительницы

После принятия христианства на Руси быстро прижилась традиция называть детей в честь православных святых. Причем, в тех или иных регионах могли особо почитать разных мучеников и чудотворцев. Считалось, что такие имена могут уберечь детей от всевозможных бед и напастей, а также гарантируют им поддержку и заступничество святых покровителей в течение всей жизни.

Верующая женщина могла попросить какую-нибудь великомученицу даровать ей счастье материнства и пообещать перед иконой, что ребенка назовут в ее честь. Если родился мальчик, то имя святой мученицы просто видоизменяли, чтобы оно больше подходило для малыша. Иногда, наоборот, девочку называли в честь святого-мужчины.

При этом женские имена образовывались простым добавлением окончания «-а» или «-ина»: Борислав – Борислава, Ангел – Ангелина. А вот мужские – обычно через суффикс «-к». Еще славяне так переиначивали женские имена: Вишня – Вишняк; Беляна – Беляк; Груша – Грушак; Новица – Новак и т.п. Но позднее на Руси возник вариант с простым удалением окончания или его видоизменением на мужской лад. Например, Алевтин, Глафир, Ефросин, Евдокий, Матрон, Пелагей и т.п.

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По инф. cyrillitsa.ru

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