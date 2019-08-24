Диплом военного римской армии был… бронзовым

Археологи, работающие на раскопках города Деульт на юго-востоке Болгарии, нашли фрагмент бронзового диплома, выданного солдату римской армии в знак того, что он прослужил во вспомогательных войсках 25 лет и получил по увольнении полные права римского гражданина, которые распространялись также на членов его семьи и их потомков.

Такие дипломы выдавались в I веке до н. э. — III в. н. э. после выслуги положенного срока всем военнослужащим, не имевшим при поступлении на службу римского гражданства. Получаемые после службы привилегии, в первую очередь налоговые, значительно увеличили число жителей провинций, желающих поступить в армию. Дипломы представляли собой две бронзовые таблички, соединённые шарниром. Археологи нашли их более тысячи, хотя большинство — в неполном виде. От диплома из Деульта сохранился фрагмент размером четыре на четыре сантиметра. Текст на нём содержит цитату из указа императора Адриана от 17 июля 122 года об почётном увольнении со службы солдат вспомогательных подразделений в провинции Нижняя Дакия. Упомянут и тогдашний прокуратор провинции Коккей Назон.

Город Деульт стоит на берегу Мандренского озера, которое ранее было заливом Чёрного моря. Он был основан в 70 году н. э. как поселение для ветеранов VIII Августова легиона и стал первой римской колонией на территории нынешней Болгарии. Тогда он носил название Colonia Flavia Pacis Deultensium. Расцвета он достиг во II–III веках, превратившись в город с регулярной планировкой, снабжённый водопроводом и канализацией. В городе имелись крупные храмы Асклепия и Кибелы, большие термы, чеканилась собственная монета. По крайней мере двое римских императоров лично посетили Деульт.

Обнаруженный фрагмент ветеранского диплома показывает, что спустя полвека после основания города власти продолжали поселять в нём отставных солдат, чтобы поддержать присутствие римлян в городе, окружённом неримским населением.

Археологи работают по всему миру. И в результате кропотливого труда этих специалистов открываются людям находки из прошлого:

Polit.ru

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