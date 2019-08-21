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Доказано: знаменитый храм Артемиды действительно найден!
По инф. polit.ru   
21 Августа 2019 г.
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Обнаруженная археологами надпись со словами «... ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΝ ΑΜΑΡΥΝΘΩΙ» («... Артемиды в Амаринфе») стала последним подтверждением того, что раскопанные ими руины представляют собой остатки знаменитого святилища Артемиды, которое было одним из важнейших культовых центров Греции с VI по II века до нашей эры.

Доказано: знаменитый храм Артемиды действительно найден!

Храм Артемиды в Амаринфе, что на острове Эвбея, упоминается многими античными авторами, но археологи долгое время не могли определить точное его расположение. С 1964 года поиски вели учёные из Швейцарской археологической школы и государственной археологической службы Греции. За несколько десятилетий они сумели раскопать храмы Аполлона и Афины, гимнасий, несколько вилл римской эпохи и другие строения. Наконец, в 2007 году они добрались до руин ещё одного храма, где имелись постаменты от статуй Артемиды, Аполлона и их матери Латоны. Пару лет назад там были обнаружены керамические фрагменты со штампом ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, «Артемиды».

Место раскопок. Фото: Ministry of Culture and Sports (Greece)

Место раскопок. Фото: Ministry of Culture and Sports (Greece)

У учёных не было особых сомнений в том, что перед ними остатки того самого храма в Амаринфе. Но теперь они получили окончательное подтверждение этого. Благодаря сносу современного дома, стоявшего над центральной частью древнего храма, они получили возможность продолжить раскопки и нашли ещё один каменный блок с надписью, на этот раз содержащий не только имя богини, но и название места.

Polit.ru

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