«Бодун»: специалисты напомнили правила борьбы с похмельем

Специалисты рассказали о наиболее эффективных методах борьбы с похмельным синдромом.
Во-первых, не стоит забывать о классическом абсорбенте — активированном угле. Жирная пища, в особенности сало, также облегчит состояние во время застолья, отметил преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль.
Сон поможет организму восстановиться, а если на это нет времени, контрастный душ с сильными перепадами температуры воды хотя бы ненадолго улучшит самочувствие.
Бороться с подавленностью и тревогой после возлияний помогает мед — он поднимает настроение, ускоряет метаболизм и выводит токсины из организма. Достаточно съедать чайную ложку меда каждый час в течение дня.
Также необходимо пить много воды без газа, чтобы вывести из организма токсичные продукты распада алкоголя.
На утро после праздника следует позватракать через пару часов после пробуждения. Подойдут нежирные супы, каши, бульоны и фрукты, а также продукты с высоким содержанием витамина С. При этом употреблять алкоголь крайне не рекомендуется, чтобы не усугублять состояние.
Рассол без уксуса богат микроэлементами и минералами, поэтому также относится к числу полезных средств.
Можно выпить на ночь большую кружку сладкого чая на ночь, чтобы ускорить отрезвление за счет кофеина и танина.
Натуральное мороженое обладает рецепторным воздействием холода, а молочный жир в нем способен немного облегчить состояние.
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22 февраля в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, сообщает Science Channel.
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