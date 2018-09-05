Алтайский гибрид

Российские и зарубежные палеогенетики извлекли ДНК из останков древних людей, найденных шесть лет назад в Денисовой пещере на Алтае, и обнаружили, что часть из них была «гибридами» неандертальцев и «денисовцев». Их выводы были представлены в журнале Nature.

Учёные выяснили, когда «денисовцы» и неандертальцы «разорвали отношения».

«Мы и до этого знали, что неандертальцы и «денисовцы» должны были контактировать друг с другом и периодически оставлять потомство. С другой стороны, я лично никогда не думала, что нам так повезёт, и мы найдём останки ребёнка, чьим отцом был «денисовец», а матерью – женщина-неандерталец», – заявила Вивиан Слон из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

В декабре 2010 года знаменитый палеогенетик Сванте Паабо заявил об открытии «третьего» вида людей, чьи останки – одна костяшка пальца – были найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это открытие было совершено благодаря «воскрешению» обрывков генома, сохранившихся в трёх фрагментах костей древнего человека – фаланговой кости пальца и двух зубах, найденных в пещере.

Как изначально считали учёные, найденные ими «денисовцы» были родичами неандертальцев, которые жили в пещере примерно 50 тысяч лет назад. Впоследствии выяснилось, что «денисовцы» возникли гораздо раньше, чем предполагали учёные, и были отдельным подвидом людей. Следы их ДНК остались в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.

Паабо и его коллеги, в том числе академик Анатолий Деревянко и Михаил Шуньков из Института археологии и этнографии СО РАН, нашли в алтайской пещере не только зубы, из которых был извлечён геном «денисовца», но и две тысячи других костей, предположительно принадлежавших неандертальцам.

Учёные постепенно анализировали эти останки, извлекая из них ДНК и сравнивая их с геномами других древних людей. В одной из таких костей, принадлежавшей 13-летней девушке-подростку, умершей около 90 тысяч лет назад, их ожидал большой сюрприз.

С одной стороны, обрывки митохондриальной ДНК, передающейся от матери к её детям, указывали на то, что обладатель этих останков был неандертальцем. С другой стороны, когда учёные воскресили остальную часть генома этой девушки, они нашли в нём следы как неандертальской, так и «денисовской» ДНК в примерно равной пропорции – 38% и 42%.

Сравнив пары хромосом, учёные обнаружили, что в большинстве случаев одна из них содержала только «денисовские» гены, а вторая – их неандертальские аналоги. Это указало на то, что родители этой девушки принадлежали к разным видам древних людей, а не были «гибридами», как она сама. Соответственно, её папа был «денисовцем», а мама – неандертальской женщиной.

Её родители, как отмечают Паабо и его коллеги, могли похвастать необычной историей жизни и происхождением. К примеру, отец девочки не был чистым «денисовцем». В далёком прошлом, 300–600 поколений назад, его предки уже вступали в контакты с неандертальцами, что оставило небольшие вкрапления их ДНК в его геноме.

Мать девочки, в свою очередь, оказалась «иммигрантом» – она была ближе по устройству ДНК к неандертальцам, жившим в хорватской пещере Виндия, чем к Homo neanderthalensis, жившим на Алтае и в Средней Азии.

«Конечно, неандертальцы и «денисовцы» жили в разных регионах Земли и они, скорее всего, редко могли сталкиваться друг с другом. Но когда подобные встречи происходили, эти люди, похоже, нередко вступали в контакты и оставляли потомство – гораздо чаще, чем мы считали раньше», – заключает Паабо.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ