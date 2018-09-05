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Алтайский гибрид

По инф. ria.rul   
05 Сентября 2018 г.
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Российские и зарубежные палеогенетики извлекли ДНК из останков древних людей, найденных шесть лет назад в Денисовой пещере на Алтае, и обнаружили, что часть из них была «гибридами» неандертальцев и «денисовцев». Их выводы были представлены в журнале Nature.

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Учёные выяснили, когда «денисовцы» и неандертальцы «разорвали отношения».

«Мы и до этого знали, что неандертальцы и «денисовцы» должны были контактировать друг с другом и периодически оставлять потомство. С другой стороны, я лично никогда не думала, что нам так повезёт, и мы найдём останки ребёнка, чьим отцом был «денисовец», а матерью – женщина-неандерталец», – заявила Вивиан Слон из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

В декабре 2010 года знаменитый палеогенетик Сванте Паабо заявил об открытии «третьего» вида людей, чьи останки – одна костяшка пальца – были найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это открытие было совершено благодаря «воскрешению» обрывков генома, сохранившихся в трёх фрагментах костей древнего человека – фаланговой кости пальца и двух зубах, найденных в пещере.

Как изначально считали учёные, найденные ими «денисовцы» были родичами неандертальцев, которые жили в пещере примерно 50 тысяч лет назад. Впоследствии выяснилось, что «денисовцы» возникли гораздо раньше, чем предполагали учёные, и были отдельным подвидом людей. Следы их ДНК остались в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.

Паабо и его коллеги, в том числе академик Анатолий Деревянко и Михаил Шуньков из Института археологии и этнографии СО РАН, нашли в алтайской пещере не только зубы, из которых был извлечён геном «денисовца», но и две тысячи других костей, предположительно принадлежавших неандертальцам.

Учёные постепенно анализировали эти останки, извлекая из них ДНК и сравнивая их с геномами других древних людей. В одной из таких костей, принадлежавшей 13-летней девушке-подростку, умершей около 90 тысяч лет назад, их ожидал большой сюрприз.

С одной стороны, обрывки митохондриальной ДНК, передающейся от матери к её детям, указывали на то, что обладатель этих останков был неандертальцем. С другой стороны, когда учёные воскресили остальную часть генома этой девушки, они нашли в нём следы как неандертальской, так и «денисовской» ДНК в примерно равной пропорции – 38% и 42%.

Сравнив пары хромосом, учёные обнаружили, что в большинстве случаев одна из них содержала только «денисовские» гены, а вторая – их неандертальские аналоги. Это указало на то, что родители этой девушки принадлежали к разным видам древних людей, а не были «гибридами», как она сама. Соответственно, её папа был «денисовцем», а мама – неандертальской женщиной.

Её родители, как отмечают Паабо и его коллеги, могли похвастать необычной историей жизни и происхождением. К примеру, отец девочки не был чистым «денисовцем». В далёком прошлом, 300–600 поколений назад, его предки уже вступали в контакты с неандертальцами, что оставило небольшие вкрапления их ДНК в его геноме.

Мать девочки, в свою очередь, оказалась «иммигрантом» – она была ближе по устройству ДНК к неандертальцам, жившим в хорватской пещере Виндия, чем к Homo neanderthalensis, жившим на Алтае и в Средней Азии.

«Конечно, неандертальцы и «денисовцы» жили в разных регионах Земли и они, скорее всего, редко могли сталкиваться друг с другом. Но когда подобные встречи происходили, эти люди, похоже, нередко вступали в контакты и оставляли потомство – гораздо чаще, чем мы считали раньше», – заключает Паабо.

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