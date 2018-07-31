Иркутян приглашают в проект "Старость в радость"

Запись на участие в проекте «Старость в радость» пройдет в Иркутске 1, 2 и 3 августа.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, пожилые иркутяне в возрасте от 55 лет и старше смогут записаться на курсы «Бабушка-онлайн» (курсы по повышению компьютерной грамотности людей старшего возраста), «Бабушка-полиглот» (курсы по изучению иностранных языков – английский, немецкий, французский, китайский), «Бабушка-фитнес» (занятия йогой и оздоровительной гимнастикой), «Бабушка-гламур» (обучение уходу за собой), «Рисунок с нуля» (занятия посвящены основам рисования и живописи), «Танцующий город» (обучение вальсу и старинным танцам) и «Дедушки и внуки» (совместное обучение молодежи и людей старшего возраста игре в шашки и шахматы).

Запись будет проходить по адресу: улица Марата, 14, кабинеты 108 и 110 с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Обязательное условие – прописка на территории Иркутске.

Запись на второй курс «Бабушка-онлайн» будет проводится 1, 2 и 3 августа на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» ( http://gorod.irk.ru/ ).

). Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 52-04-14, 52-04-16.

По инф. Телеинформа

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