Брат убил брата из-за наследства. Ужасная история!

В Чунском районе местный житель убил родного брата ради получения наследства.
Как сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, им рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя поселка Чунский, который обвинялся в убийстве старшего брата.
Подсудимому и его старшему брату в наследство от матери и сестры достались три квартиры и дом. Брат подсудимого, которому тот выплачивал ежемесячное содержание, не работал. Подсудимый испытывал финансовые затруднения, в том числе не позволяющие ему заниматься предпринимательтсвом, а также платить по кредитам. В связи с этим он просил брата отказаться от своей доли наследуемого имущества взамен на гарантированное пожизненное содержание. Однако родственник не принял это предложение. Тогда у мужчины решил его убить. Подсудимый готовился к преступлению: приобрел нож, полимерные вкладыши объемом 200 литров, а также аккумуляторную жидкость общим объемом около 100 литров, содержащую в своем составе серную кислоту. Все это мужчина отвез в свой гараж.
В октябре прошлого года подсудимый дождался своего брата в подъезде, после чего зашел с ним в квартиру, где вновь просил отказаться от доли. Услышав отрицательный ответ, мужчина нанес множественные удары ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте. После этого убийца поместил тело в пакет, оставил его в квартире, а ночью перевез в гараж. Затем, желая скрыть следы преступления, выбросил труп в яму, вылил сверху аккумуляторную жидкость и засыпал грунтом.
После совершения преступления, мужчина заявил в правоохранительные органы о пропаже своего брата. Кроме того, обратился к нотариусу, чтобы ускорить процесс единоличного вступления в наследство ввиду безвестного исчезновения родственника.
Во время следствия подсудимый раскаялся в содеянном и написал чистосердечное признание.
Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в один год.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
В связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20 процентов совокупный платеж населения за коммунальные услуги следующим летом может вырасти на 7,5 процента. Для сдерживания роста...
За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд рублей.
Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обяза...
Пенсионный фонд России провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены. Перерасчет косну...
Государственная дума одобрила по итогам первого чтения внесенный Правительством РФ законопроект об изменении общеустановленного возраста выхода на пенсию. Основной целью законопроекта является повышение темпо...
17 июля в Москве прошло заседание Общественного совета при Пенсионном фонде России. Главным вопросом в повестке заседания стали основные характеристики бюджета Фонда на 2019 год и плановый период до 2021 года...
В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации ...
Граждане РФ, решившие досрочно перевести свои пенсионные накопления из фонда в фонд, за 3 года потеряли на этом более 100 млрд рублей инвестиционного дохода. Такие данные обнародовала Счетная палата (СП) Росс...
Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на приобретенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Порядок действий семьи, решившей распорядиться ...
Пенсионный фонд и Сбербанк реализовали совместный проект по предоставлению электронных услуг, который открыл для клиентов крупнейшей в стране кредитной организации доступ к интернет-сервисам ПФР через электр...
Целевое кредитование – часто встречающаяся услуга денежного рынка. Взять средства взаймы на приобретение транспорта может фактически каждый гражданин России, который способен официально подтвердить собственны...
На горячую линию Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области часто поступают вопросы о сроках зачисления пенсии. Пенсионеры, получающие выплаты через доставочные организации, как правило, точно знают дату, когда доставщик или почтальон принесёт пенсию. А вот пенсионеры, которым деньги зачисляются на банковскую карту, часто интересуются, почему иногда разница составляет 2–3 дня. Перенос сроков происходит лишь по одной причине: пенсия выплачивается раньше, если дата выплаты приходится на праздничный или выходной день. А в следующем месяце пенсия зачисляется как обычно, по графику. Из-за этого у многих пенсионеров создаётся ощущение, что в текущем месяце ему задержали выплату.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».