Новогодний пожар

Пожар в пустой квартире лишил крова несколько иркутских семей.

Совсем не радостно встретили Новый год жители одного из иркутских домов, где в ночь на 1 января разгорелся пожар. Очаг возгорания находился в пустой квартире в пятиэтажке по улице Ленской. Из здания эвакуировали 25 человек, семеро из них были госпитализированы с отравлением угарным газом. Уже 2 января в городской администрации заявили, что пострадавшим от пожара предоставят жилье маневренного фонда. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба.

Кроме того, для получения любой информации в администрации все каникулы работал телефон горячей линии 520-112. На заседании оперативного штаба присутствовали представители аварийно-спасательной службы города Иркутска, сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области, руководители структурных подразделений администрации, а также муниципальных предприятий.

– Ситуация находится на особом контроле, со всеми жителями, которым требуется помощь, мы работаем индивидуально, для этого подключен телефон горячей линии. Для временного проживания нуждающимся будет предоставлено жилье в маневренном фонде, – подчеркнула заместитель мэра, председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева. – Всего пострадали шесть человек, сейчас они находятся в лечебном учреждении. Остальным жителям было предоставлено временное размещение в здании лицея-интерната № 1, где они были обеспечены горячим питанием. Сейчас они разъехались по родственникам.

По словам директора МУП «ТЭСИ» Алексея Бондарева, теплоснабжение здания общежития не нарушено, необходимые профилактические мероприятия проведены. В настоящее время ведётся просушка помещений для возможности подключения электричества во всём здании.

О пожаре спасателям стало известно в четвёртом часу ночи. Звонившие сообщили, что горит квартира на пятом этаже, весь этаж в густом дыму и людям невозможно эвакуироваться. К месту пожара были направлены силы иркутского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру.

На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на пятом этаже вырывался огонь, а из окон соседних квартир люди просили о помощи.

– Все силы в первую очередь были направлены на спасение людей. Так как эта пятиэтажка – бывшее общежитие, мы понимали, что дым сразу заполнил общий коридор, и люди на верхнем этаже заблокированы в своих квартирах. В густом дыму пришлось вскрывать каждую квартиру и проверять на наличие людей. В одной из комнат мы обнаружили женщину с ребёнком на руках, которые стояли у окна и просили о помощи. Надев на них дыхательные аппараты, вывели на свежий воздух и передали сотрудникам скорой, – рассказал начальник караула пожарно-спасательной части Роман Нефедов.

Дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории МЧС России предстоит установить причину пожара. Так как в квартире, где произошёл пожар, никого не было, в настоящее время рассматриваются две основные версии: неосторожное обращение с огнём и неисправность электропроводки.

В МЧС отмечают, что в целом в новогоднюю ночь чрезвычайных ситуаций не было, но зафиксировано девять пожаров. При этом в регионе действует особый противопожарный режим. Усилен федеральный государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей. Так, на территории области 1309 объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей, стоят на учёте в надзорных органах. Организовано 790 проверок на объектах указанной категории, на учёт взято проведение 2365 праздничных мероприятий. Спланировано дежурство личного состава на всех объектах защиты, с работниками учреждений проведены противопожарные инструктажи.

В условиях режима «Особый противопожарный», введённого на территории региона 25 декабря постановлением правительства Иркутской области, инспекторы государственного пожарного надзора и подразделения пожарной охраны работают по усиленному графику. Особое внимание патрульные группы уделяют неблагополучным семьям: люди именно этой категории регулярно пополняют печальную статистику гибели на пожарах, под воздействием алкоголя или наркотиков забывая о личной безопасности. В первый день нового года были проведены рейды с сотрудниками полиции и органами социальной защиты по местам проживания социально незащищенных слоев населения и неблагополучных семей.

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