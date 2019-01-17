Россиянам напомнили о "новой модификации" телефонных мошенниках

Региональный общественный центр интернет-технологий предупреждает россиян о новой волне мошенников. Впрочем, многие граждане и сами признались в том, что им всё чаще звонят телефонные злоумышленники, которые пытаются выкрасть деньги с банковских счетов их владельцев.

Схема действий телефонных мошенников не меняется многие годы, что не мешает им раз за разом обманывать доверчивых граждан. Важно всегда помнить о том, как предпочитают вести себя злоумышленники, чтобы в нужный момент не попасться на их уловки.

В разговоре такие мошенники называют себя представителями ненастоящих финансовых учреждений, которые якобы занимаются безопасностью денежных средств граждан. Обычно злоумышленники предупреждают жертву о том, что по её карте была проведена некая «сомнительная операция», из-за которой человек может потерять все средства на счету.

Они специально пытаются напугать людей, чтобы те выдали как можно больше полезной для преступников информации. После чего они просят жертву предоставить реквизиты её карты: номер, имя и фамилию держателя, защитный код с обратной стороны карты – и назвать сумму, оставшуюся на счету.

Последним этапом в этой мошеннической операции станет смс-код подтверждения перевода средств, который получит владелец карты. Конечно, преступники попросят озвучить для них и эту информацию. Важно помнить, что этот код нельзя сообщать никому ни под каким предлогом! Если жертва всё-таки исполняет эту просьбу, деньги точно попадут на счета преступников, и вернуть их будет практически невозможно.

С другой стороны, защититься от телефонных мошенников очень просто, если проявить немного рассудительной бдительности и не поддаваться на их провокации. Нередко преступники пытаются отвлечь жертву вопросами издалека, чтобы не вызвать лишнего подозрения. Как-то реагировать на подобные приёмы не стоит, важно обращать внимание на просьбы звонящего и организацию, которую он «представляет».

Ведь уже сам факт звонка некой «службой безопасности банков» должен вызывать немало вопросов! Напоминаем нашим читателям о том, что служб, «которые решают проблемы пользователей при несанкционированных списаниях», не существует. К тому же служба безопасности вашего банка почти никогда не будет звонить вам сама, но будет ждать вашего звонка. Нередко аферисты звонят с номеров +74950188621, +74953633149 и +74955505550.

Совсем недавно, в декабре прошлого года, сотрудники МВД поймали аферистов, которым удалось похитить со счетов столичных пенсионеров более 10 млн рублей. Мошенники действовали по такой же схеме, но всё-таки смогли выудить крупную сумму со счетов пожилых людей.

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