Царь-альбом Владимира Харитонова

Минувший год для нашей области и её именитых представителей был богат на памятные события: 80-летие образования самой Иркутской области, 80-летие со дня рождения Валентина Распутина и Александра Вампилова, 85-летний юбилей Евгения Евтушенко. Вот этим событиям и посвящён развёрнутый красочный фотоальбом, а по сути – информационно-иллюстративный конспект Иркутской области, её истории и современности, под названием «Я сибирской породы» нашего земляка, известного иркутского фотографа.

Родина – это, прежде всего, духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее твоего народа, а уж потом «территория». Родина больше нас, сильнее нас. В.Г. Распутин

Нетрудно догадаться, что для названия этого произведения автор выбрал ставшую крылатой фразу из стихотворения своего давнего друга. Надо заметить, что, помимо этого альбома, в канун посмертного 85-летия нашего земляка – великого русского поэта Е. А. Евтушенко в Иркутске вышла ещё книга Арнольда Харитонова «Я вам необходим...» и 4-й том хроники жизни и творчества поэта «По ступеням лет» Виталия Комина и Валерия Прищепы. А 18 июля, в день рождения Е. А. Евтушенко, на его родине в городе Зима был открыт первый в России и за рубежом памятник поэту работы Евгения Скачкова.

Золотым ключом, открывающим замысел автора альбома, служат стихи Александра Вулыха:

Знаю я, что жизнь моя – иркутская история,

Исток величественных рек,

Таежной просеки разбег...

Знаю я, что жизнь моя – иркутская история,

Просторов песенная ширь,

Святая русская Сибирь...

А также украшающий обложку альбома фотопортрет Евгения Евтушенко работы Владимира Харитонова. Фотопортрет экспрессивен и содержателен, по существу в нём выражен основной нерв издания: устремлённость благословенной прибайкальской земли в будущее. И вполне закономерным выглядит задний форзац альбома: на фоне Байкала и герба Иркутска помещены известные евтушенковские стихи:

Берегите эти земли, эти воды,

Даже малую былиночку любя.

Берегите всех зверей внутри природы,

Убивайте лишь зверей – внутри себя!!!

Источниками информации для альбома стали библиографический указатель «Помнит город о войне: улицы героев и участников Великой Отечественной войны», «Календарь знаменательных и памятных дат «Иркутской Хронограф», материалы о наиболее крупных и значимых предприятиях Иркутской области, рассказы о людях края и воспоминания современников и друзей наших великих классиков.

Родина больше нас

Информационно-фотографическая составляющая альбома богата и разнопланова. Десятки разделов представляют нам историю и современность Иркутской земли в лицах: «Первые секретари Иркутского облисполкома», «Председатели Законодательного собрания Иркутской области», «Знаменательные даты», «Иркутяне в ВОВ», «Бессмертный полк», «Навечно в строю», «Космонавты – уроженцы Иркутской области» и многие другие.

Мощь индустриального потенциала Прибайкалья представлена в главах о работе Братскгэсстро, Восточно-сибирской железной дороги, БАМа, Иркутскэнерго, ИрКАЗа, ИЗТМ и других крупных предприятий области.

Эти страницы альбома удачно сочетаются с главками о «живом национальном достоянии Прибайкалья» – людях-подвижниках нашего края. Это выдающийся конструктор ракет Михаил Янгель, «министр культуры Братска» Фред Юсфин, первый всенародно избранный губернатор Юрий Ножиков, учёный Альберт Бегунов, Герой Социалистического труда Александр Ежевский, а также Сергей Чемезов, Юрий Чайка, Денис Мацуев, Марк Сергеев, Анатолий Кобенков, Геннадий Сапронов, Виталий Венгер и многие другие наши земляки.

Золотая середина издания – «Храмы Иркутской области». Роскошные фотографии высвечивают мысль автора альбома о толерантности народонаселения иркутской земли и подчёркивают убедительность присутствия русского духа в истории и современной Сибири.

Владимир Харитонов представляет в своём альбоме самые различные сферы деятельности: Александра Спешилова с его коллекцией раритетных самоваров и музей ОАО «Байкалкварцсамоцветы» с их оригинальными изделиями; в нём ведётся рассказ о фестивале «Звёзды на Байкале», Фестивале поэзии на Байкале, театрах Иркутска и центре имени Святителя Иннокентия в селе Анга.

В альбоме также наглядно представлены лучшие периодические издания нашего региона и целая галерея городов Иркутской области.

Легендарные города, драгоценные люди, вселенная Байкала... А в результате – показ уникальности Иркутской земли, хранящей несметные материальные и духовные сокровища!

Информативно-фотографическую основу альбома завершают три раздела: «Евгений Евтушенко», «Валентин Распутин» и «Александр Вампилов». Каждый из них нетрудно представить в качестве отдельных тематических брошюр-книг, посвящённых жизни и творчеству великих русских писателей, рождённых на иркутской земле.

«Я вам необходим»

Раздел по Евгению Евтушенко представляет собой своеобразную фотографическую антологию жизни и творчества поэта. Он открывается портретом Евгения Александровича работы Ольги Ильиной-Квасовой, которая вместе с мужем, иркутским живописцем Юрием Квасовым, создали девять портретов именитого земляка, находящихся сейчас в библиотеках и музеях Иркутска и Зимы.

Владимир Харитонов представляет поэта, ставшего ему другом, десятками своих фотографических работ и фотопортретами Евтушенко, авторы которых Николай Зименков, Геннадий Сапронов, Виталий Комин, Рудольф Берестенева, Валерий Карнаухов, Эдгар Брюханенко и другие знаменитые и не очень мастера фотокамеры. Иркутское окружение Евтушенко также вполне узнаваемо: Валентин Распутин и Виктор Спирин, Леонид Шинкарёв, Виталий Комин, сам Харитонов и многие другие известные сибиряки.

Широко известны и стихотворения Евтушенко, цитируемые автором проекта: «Брат мой» и «Сказка о русской игрушке», «Отцовский слух» и отрывок из поэмы «Станция Зима», «Монолог голубого песца», «Алмазы и слезы», «Прощание с красным флагом», «Памятники не эмигрируют» и стихи, посвящённые последней жене поэта Марии Владимировне «Последняя попытка».

Некоторые стихотворные и фотографические ряды этого раздела получают концептуальное осмысление в цитатах из книг о поэте многих его известных земляков и самого поэта. И перед нами в альбоме предстаёт бескрайне красивый «Человек с планеты Земля» (по Арнольду Харитонову), человек-артист, человек-феерия, человек-оркестр (по Илье Фаликову).

Завершает этот раздел «Письмо к ушедшему другу» автора альбома, написанное поэту из земного мира в мир иной, небесный. В письме Владимир Григорьевич раскрывает тайные причины появления альбома:

«Я исполнил своё обещание – отметить Ваше 85-летие изданием фотоальбома, на которое Вы дали мне своё согласие и поддержку. Памятуя совет мудрецов: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о далеко идущих планах», к Всевышнему (уж слишком он высоко) обращаться не стал... До Вас дозвониться мне в очередной раз было гораздо проще. Вы пожелали мне удачи: «Дерзай! Я знаю твое умение преодолевать трудности, хорошо помню твое жизненное кредо: спешите делать добрые дела, чтоб не хватало времени на злые. Уверен, что у тебя всё получится достойно. Хорошо, что помнишь не только обо мне, но и о Валентине Григорьевиче и о Саше Вампилове... Так красиво ты об этом сказал: «Три сибирских Богатыря». Спасибо за оценку нашего творчества».

Хотелось бы верить, что письмо Владимира Харитонова услышит его великий друг Евгений Евтушенко и с высоты небес увидит роскошество содержательного и изобразительного убранства обещанного, а теперь уже и реального альбома.

«Тайна Валентина Распутина»

Так называется второй «писательский» раздел фотоальбома. Вступительное слово Владимира Скифа ставит важнейший вопрос распутиноведения:

«Как и откуда возникло это явление в толще веков, в том неизмеримом пространстве, которое называется Сибирью? Из каких языковых глубин и высот, из какой русской сосредоточенности и клубящейся народной мысли, из каких родовых корней и родословных переплетений предстало перед миром это явление, в котором соединились неизъяснимое чутье к языку и яркость литературного таланта? Валентин Распутин – это необыкновенная загадка русского бытия, русского сознания...»

Фотографии писателя и его окружения, сделанные В. Скифом, Н. Брилем, В. Харитоновым, Л. Шинкаревым, В. Козловым, Т. Сафроновым и другими. Портрет Валентина Распутина работы Ильи Глазунова составляют содержание сибирских страниц великой жизни подвижника русской словесности и последние дни писателя.

Листая страницы этой работы, невольно приходишь к вопросу: в каком ещё сибирском (и не только) регионе родились сразу три таких разных великих всемирно известных писателя? Сопоставимы с иркутской писательской историей лишь Алтай, с его Василием Шукшиным и Робертом Рождественским, да Красноярский край, где появился на свет великий Виктор Астафьев.

Думается, что именно осознание исключительной культурной плодоносности Прибайкалья и продиктовало автору включение в издание трёх иллюстративно богатых и содержательно весомых раздела, посвящённых этим корифеям русской художественной словесности.

Он жил среди людей

Так называется вампиловский раздел альбома. Замечательные фотографии выдающегося драматурга из архива Виталия Зоркина сопровождаются выписками из записных книжек, оставшихся после гибели Александра Валентиновича. Загадка драматурга объясняется директором Центра А. Вампилова Галиной Солуяновой так:

«генетически сформирована личность тем, что по отцовской линии, бурятской, и по материнской, русской, было по несколько поколений лам и священнослужителей. Эта родовая память столь органична, сколь жизненный путь и наполнение авторского драматургического наследия естественны».

В этого сельского парня, которого мы видим на фотографиях то с деревянными вилами на уборке сена, то в курсантской форме на военных сборах, Бог пригоршнями вбросил талант, который сразу после его смерти покорил мир людей планеты Земля.

Небольшой по текстовому пространству раздел заключают фотографии спектаклей по пьесам драматурга из архива театра им. А. Вампилова.

Байкал – это космос

Венчает альбом раздел «Живи и процветай родной сибирский край!», в котором даются неповторимые пейзажи Байкала, воспевается космизм его природного и духовного мира. Имена создателей фотографий этой главы альбома на слуху иркутян: сам Владимир Харитонов, Алексей Белик, Игорь Бержинский, Валентина Большакова, Николай Бриль, Александр Бурмейстер, Анатолий Бызов, Владимир Гуляев, Евгений Доманов, Ельвира Евладова, Павел Жовтюк и другие.

Фактически каждая фотография имеет притягательную силу, вызывает желание листать альбом вновь и вновь. И всё же лучшая работа этого разделана, на мой взгляд – «Байкальская симфония» Владимира Харитонова, в которой переливаются земные и небесные мотивы, небесная и ледяная синева полукругом окаймляет текущую золотую плазму фантазии байкальской природы и автора-творца.

Предполагаю, что альбом В. Г. Харитонова может вызвать обиду тех фотомастеров, чьи работы не вошли в его состав, и тех людей, которые достойны представления на его страницах, но не присутствуют на них. Но ведь нельзя объять необъятное. Наша родина больше и нас и наших альбомов о ней. И даже эта вполне понятная обида коллег к руководителю проекта станет неоспоримым свидетельством его успеха в социокультурном пространстве не только Сибири, но и всей России. Подобную работу мог сделать только человек, по-настоящему любящий свою родину.

Уверен, руководитель проекта альбома «Я сибирской породы» Владимир Харитонов не осознаёт, что он сотворил чудо, которое наполняет не одно только мое сердце благодарным теплом, а душу – гордостью за малую родину. Убежден, что его творение войдёт с неискоренимой силой в сознание тысяч иркутян, живущих и в «середине земли», и далеко за пределами Иркутской области, так как, по сути, является гимном любви и гордости за всю Сибирь.

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