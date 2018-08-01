К 100-летию Иркутского университета. Жрецы царицы наук

В этой публикации речь пойдёт о династии учёных-математиков – отце и сыне Васильевых. Оба всю свою сознательную жизнь отдали Иркутскому университету, а точнее, его математическому факультету.

Отец

Родился Владимир Владимирович Васильев 25 июня 1907 года в Красноярске в семье учителя математики. Воспитывался он с одной стороны под влиянием отца, страстного поклонника математики, а с другой огромное влияние на сына оказывала мать, увлекавшаяся искусством, особенно живописью. Она стремилась привить сыну любовь к рисованию, и с этой целью он брал уроки у профессионального художника. Уроки не прошли даром: Владимир не только научился прекрасно рисовать, но и хорошо разбирался в живописи.

Владимир Васильев

Впоследствии Владимир Владимирович вспоминал, что, выбирая свой дальнейший путь в жизни, он колебался между математикой и живописью. Но, сделав выбор в пользу математики, хотя и с кистью не расстался, и любовь к живописи пронёс через всю жизнь.

После перевода отца на работу в Читу Володю определили сначала на учёбу в мужскую гимназию, а затем, уже после революции, в среднюю школу второй ступени. В 1926 году он окончил её с отличием и поступил в Иркутский университет.

Но случилось так, что поступал он в один вуз, а окончил другой. В 1931 году ИГУ был расформирован и математиков «отдали» в только что созданный педагогический институт. После окончания вуза Владимира распределили на отработку в Читинский лесопромышленный техникум, после которой он в 1932 году поступил в аспирантуру при кафедре математики ИГУ к профессору В. К. Викбергу и под его руководством подготовил и защитил кандидатскую диссертацию в 1936 году. С той поры и до конца жизни В. В. Васильев работал в ИГУ, для которого сделал немало и являлся одним из самых талантливых его математиков.

Ему принадлежит основная роль в создании кафедры дифференциальных и интегральных уравнений, которую он возглавлял более 30 лет, а в 1947 году он был назначен руководителем математического отделения, восстановленного физико-математического факультета. В 1959 году при ИГУ был открыт вычислительный центр, крупнейший в Сибири. По инициативе В. В. Васильева на математическом отделении началось обучение студентов по специальности «вычислительная математика». Большинство из них проходили практику на ВЦ и становились его кадровым потенциалом.

В 1964 году физико-математический факультет был разделён на два самостоятельных – физический и математический факультеты. Последний и возглавил профессор В. В. Васильев, которым руководил до 1971 года.

Характерным для того времени являлось то, что ни один профессор не освобождался от общественной работы. В. В. Васильев несколько лет был организатором областных математических олимпиад и воскресных школ для юных математиков, трижды избирался депутатом Иркутского горсовета. Им были подготовлены многие специалисты, причём некоторые из них высшей пробы – доктора и кандидаты наук. За большой вклад в подготовку математиков для ИГУ и других вузов страны В. В. Васильев был награждён двумя орденами «Знак Почёта» и многими медалями, среди которых – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Его напряжённый труд был также отмечен знаком «Отличник народного просвещения». Умер профессор В. В. Васильев в 1988 году и похоронен в Иркутске.

Сын

Олег Владимирович Васильев родился 1 ноября 1939 года в Иркутске. Хотя его дед и отец были математиками, он в детстве мечтал стать капитаном дальнего плавания. Под влиянием этой мечты он увлекался литературой по истории великих географических открытий, книгами о знаменитых мореходах и путешественниках. Но в доме, где всё «дышало» математикой, семейная традиция взяла верх – Олег в 1962 году с отличием оканчивает физико-математический факультет ИГУ.

Олег Васильев

В аспирантуре его тема для исследования: «Некоторые задачи поиска оптимального управления» была настолько оригинальной, что руководителя для неё пришлось искать по всему Советскому Союзу. В Минском университете нашёлся крупный специалист по «Теории оптимальных процессов в математике» в лице профессора Р. С. Габасова. Учитель и ученик часто встречались, и в результате их научного поиска в ИГУ было создано новое научное направление: «Теория и математические методы оптимального управления».

Характерной особенностью в научной деятельности О. В. Васильева была его уникальная способность организовать вокруг себя перспективную научную команду и вдохновить её на исследование наиболее актуальных проблем. Так в 1969 году такая команда была сформирована на кафедре вычислительной математики ИГУ. Коллектив кафедры, которую возглавил Олег Владимирович, не только стал внедрять электронные методы оптимального управления, но и играл активную роль в работе всего вычислительного центра университета.

В 1984 году О. В. Васильев защитил в Ленинградском университете докторскую диссертацию по проблеме «Математические методы в оптимизации управляемых процессов». Эта тема стала главной и для его дальнейшей научной работы и для всей кафедры. На протяжении многих лет это направление продуктивно развивалось, было подготовлено пять докторов и 13 кандидатов наук.

Параллельно с научно-исследовательской Олег Владимирович активно занимался учебно-методической и административно-организационной работой. По сути, это были три его «кита»: учёный, педагог, руководитель. Именно такими качествами он и вошёл в историю своего факультета, последовательно продолжая традиции своего отца.

Под руководством Олега Владимировича факультет поднялся на новый уровень. Это проявлялось не только в открытии новых кафедр и Совета по защите докторских диссертаций, но и появлением новых специальностей. В 1994 году по его инициативе была открыта новая специальность «математические методы в экономике», а в 1999 году математический факультет преобразуется в Институт математики и экономики ИГУ. В 2001 году при нём открывается ещё одна, очень востребованная специальность «математическое обеспечение информационных систем».

Осуществлённые О. В. Васильевым преобразования существенно повысили рейтинг института и определили перспективу его устойчивого развития. Коллектив института математики и экономики поддерживает координирующие контакты с профильными институтами Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и других городов.

Одной из главных составляющих сторон жизни О. В. Васильева была педагогическая работа: чтение лекций, проведение консультаций и семинарских занятий. И здесь он проявил себя прекрасным учителем с высоким уровнем культуры и широтой мировоззрения.

А ещё он, как и отец, любил живопись. Но больше – в созерцательном плане, нежели в рукотворном. Как вспоминали его близкие и друзья, во время своих поездок он обязательно посещал музеи изобразительных искусств, картинные галереи и выставки. Так что любовь к живописи ему тоже перешла по наследству от отца. Они оба были подлинными интеллигентами, красивыми и могучими людьми, словно созданные природой, чтобы много и страстно работать. Самозабвенно любя математику, они относились к ней по-жречески, и оба были преданы Иркутскому университету. В своё время Владимира Владимировича приглашали к себе на работу столичные вузы и выдающиеся советские математики, такие как академики Б. Г. Побединский и А. И. Некрасов, но он остался верен своему университету.

Таким же был и сын. Олега Владимировича «сватали» не только отечественные университеты (Краснодарский, Минский, Санкт-Петербургский), но и зарубежные (университет г. Карл Сруэ и Колумбийский, где теперь работает его дочь Ольга, тоже профессор математики), но на все приглашения О. В. Васильев отвечал отказом.

В августе 2002 года Олег Владимирович участвовал в работе международного математического конгресса в Китае, где принимала участие и Ольга Владимировна. Отец наказывал дочери, чтобы его внук Олег тоже стал математиком. Жаль, взрослым он его не увидел – в октябре 2002 года Олега Владимировича не стало...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ