Живой пример

Прожил дуб тысячу лет и решил, что он — бессмертен.

Но тут сверкнула молния, и остался от него один огромный обугленный пень. А ещё — живое назидание всем остальным деревьям в лесу: «Уж если дуб оказался не вечен, что тогда остаётся нам?..»

Источник: pritchi.ru

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