Женщина и лиса

Одна богатая женщина втайне от мужа назначила в степи свидание своему возлюбленному. Пока она шла к месту встречи, её ограбили воры и оставили совершенно нагой. Не могла она в таком виде домой возвратиться, а потому решила дождаться темноты. Накрылась ивовыми ветками и присела около дерева на берегу большого озера.

Видит: бежит лиса и тащит в зубах кусок мяса, а над ней ворона кружит. Вдруг поднялся ветер, взыграла вода в озере, и большой волной выбросило на берег рыбину. Волна откатилась обратно, а рыба затрепыхалась на берегу. Глядя на это, лиса оставила свой кусок мяса и побежала, чтобы схватить рыбу. Тем временем поднялась другая волна и, накрыв рыбину, унесла её опять в озеро ещё до того, как лиса попыталась её схватить. А ворона, кружившая над лисой, не стала мешкать, схватила кусок мяса и улетела. Сидит лиса, помахивает хвостом, да поглядывает то в сторону озера, то вслед улетевшей вороне.

Увидела всё это женщина, сидевшая под деревом, и говорит лисе:

— Вот ведь как получается: держала ты в своих зубах мясо, но тебе рыбки захотелось. И вот поднялся кусок мяса в небо, а рыба канула в глубине озера. Позарилась ты на то и на другое, да ни с чем осталась.

— Это я, на тебя глядя, опростоволосилась, — ответила лиса. — Был у тебя муж, однако и возлюбленного увидеть захотелось. Пока шла на свидание, тебя ограбили воры. Вот и сидишь здесь, укрывшись листьями, ни к возлюбленному пойти не можешь в таком виде, ни домой возвратиться. У каждого есть свой порок. Так что не спеши высмеивать чужие недостатки и ошибки, забывая о своих.

Источник: pritchi.ru

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