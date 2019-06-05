Когда-то бывший министр финансов Франции времён кабинета Клемансо объяснил Шарлю де Голлю «трюк с долларами» на наглядном примере:

На аукционе продаётся картина Рафаэля. Араб предлагает нефть, русский — золото, а янки, удваивая ставки, выкладывает пачку стодолларовых банкнот и покупает Рафаэля за десять тысяч долларов.

— В чём же трюк? — удивился де Голль.

— А в том, — ответил экс-министр, — что янки купил Рафаэля за три доллара, потому как стоимость бумаги за одну стодолларовую банкноту — три цента!

Источник: pritchi.ru

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