Тибетская делегация в Лондоне

В 1950 году делегация тибетских монахов и правительственных чиновников, никогда не бывавших за пределами Тибета, приехала в Лондон для обсуждения, чем бы Англия могла помочь их стране. Они приехали из убогого мира, примитивного, но прекрасного. Они привыкли к большим пространствам, к живописной природе, да и сами были живописны в своих туниках, накидках и шапочках. В Лондоне их приняли с почётом, повели на экскурсию по городу.

Однажды они оказались в метро вместе со своими сопровождающими, и пришли в ужас: сколько народу набилось под землю! Люди в шляпах, облачённые в чёрное, читали газеты, стоя на эскалаторах; теснились в переходах, все бежали, чтобы успеть на отходящий поезд; никто ни с кем не говорил, никто не улыбался!

Руководитель тибетской делегации обернулся, исполненный сострадания, к английскому сопровождающему и спросил:

— Чем же мы можем вам помочь?

Источник: pritchi.ru

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