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Стакан соевого соуса
Притча в изложении Ошо   
28 Августа 2019 г.
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Fujiyama

Это случилось в дзэнском храме в Японии. Однажды утром произошло очень большое землетрясение. Половина храма рухнула. Священник, претендовавший на то, что он настоящий человек дзэн, немедленно собрал своих учеников и сказал:

— Посмотрите. Теперь вы должны увидеть, что представляет собой настоящее качество человека дзэн. Произошло землетрясение, но во мне ни на йоту не было страха. Я оставался таким, как будто ничего не происходило. И это ещё не всё. Вы, должно быть, видели, как после окончания землетрясения я пошёл на кухню, поскольку испытывал жажду, и выпил большой стакан воды. Вы видели, что мои руки даже не дрожали, когда я держал стакан?

Один ученик улыбнулся. Священник почувствовал раздражение и спросил:

— Почему ты смеёшься?

— Ваше преподобие, то был не стакан воды. То, что вы выпили, был большой стакан соевого соуса!

Когда вы хотите пустить пыль в глаза, реальность, так или иначе, просочится наружу.

Источник: pritchi.ru

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