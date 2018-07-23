Сердце вылечит только сердце

У выдающегося кардиохирурга академика Владимира Андреевича Алмазова в кабинете в клинике Первого медицинского института стояла склянка с заспиртованным сердцем. Каждый студент знал историю этого сердца.

В самом начале 50-х, когда Алмазов был ещё студентом 4-го курса Первого медицинского, в клинику института поступила девушка с подострым септическим эндокардитом. Это страшное заболевание и сейчас даёт большой процент смертности. А тогда её считали безнадёжной. У девушки держалась высокая температура, сердце отказывало. Её без особых результатов осматривали ведущие профессора и, как водится, вереница интернов. В числе практикантов был один — талантливый и внимательный...

Он не предложил революционного метода лечения эндокардита, он просто влюбился — девушка была очень симпатичной. Стал каждый день наведываться в палату, носил цветы. Умирающая девушка тоже его полюбила. И стала потихоньку выздоравливать.

Они поженились, родили детей, на свою серебряную свадьбу пригласили лечивших её врачей. А когда через много лет она умирала, своё сердце она завещала Первому медицинскому институту. Чтобы помнили — больное сердце лечится сердцем любящим. «Сердце можно лечить только сердцем», — говорил Алмазов.

Источник: pritchi.ru

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