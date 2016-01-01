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После снегопада
Притча неизвестного происхождения   
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zamorozki

Однажды ночью в провинции, где располагался монастырь, прошёл сильнейший снегопад. Утром ученики, пробираясь буквально по пояс в снегу, собрались в зале для медитаций.

Учитель собрал учеников и спросил:

— Скажите, что нам нужно сейчас делать?

Первый ученик сказал:

— Следует помолиться, чтобы началась оттепель.

Второй предположил:

— Нужно переждать в своей келье, а снег пусть идёт своим путём.

Третий сказал:

— Тому, кто познал истину, должно быть всё равно — есть ли снег или нет его.

Учитель молвил:

— А теперь послушайте, что я вам скажу.

Ученики приготовились внимать величайшей мудрости. Учитель обвёл их взглядом, вздохнул и сказал:

— Лопаты в руки — и вперёд!

Источник: pritchi.ru

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