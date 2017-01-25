Однажды Диоген подошёл к прорицателю и спросил:

— Ты хороший прорицатель или плохой?

Прорицатель ответил:

— Превосходный.

Тогда Диоген поднял свою палку и снова спросил:

— Отвечай, что я собираюсь делать? Поколотить тебя или нет?

Он подумал немного и изрёк:

— Нет.

Тогда Диоген рассмеялся и ударил его. Окружающие их закричали.

— Чего вы орёте? — возмутился Диоген. — Он оказался плохим прорицателем и понёс достойное наказание.

Источник: pritchi.ru

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