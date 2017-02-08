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Первый ангел
Притча неизвестного происхождения   
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angel-hranitel

За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога:

— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?

Бог ответил:

— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всё тебе объяснит.

— Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?

— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.

— Как и когда я должен вернуться к тебе?

— Твой ангел скажет тебе всё.

— А как зовут моего ангела?

— Неважно, как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть его «Мама».

Источник: pritchi.ru

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