Первая виноградная лоза

Посадил Ной первую виноградную лозу. А Сатана пришёл и спрашивает:

— Что будет из этой посадки?

— Виноградник, — ответил Ной.

— Не желаешь ли взять меня в компаньоны?

Ной согласился. Что же сделал Сатана? Привёл к винограднику овцу, льва, обезьяну и свинью и, заколов их, поочерёдно полил виноградник их кровью.

Человек, пьющий вино, обнаруживает поочерёдно же природные свойства всех названных тварей: вначале он кроток как овечка, потом становится отважным как лев, по мере опьянения начинает кривляться как обезьяна, и, наконец, валяется в грязи подобно свинье. Всё это произошло и с праведным Ноем.

Источник: pritchi.ru

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