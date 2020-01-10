Освобождающийся мужчина

Семейная пара в автобусе выясняла отношения. Женщина пыталась уйти, мужчина её останавливал. Она оскорбляла его, угрожала разводом и тем, что заберёт сына себе. В конце концов женщина расплакалась, а мужчина замолчал и насупился.

Напротив пары сидела молодая женщина и разговаривала по телефону. Крики от скандала были настолько громкими, что её собеседник услышал их и спросил:

— Что там происходит?

Женщина достаточно громко, чтобы супружеская пара её услышала, ответила своему собеседнику:

— Представляешь, буквально на моих глазах становится на одного свободного мужчину больше... Вот буквально ещё пять минут и всё свершится, ну и плюс пару месяцев на развод... А я тут первая на очереди... Да... Нет, про имущество не знаю, слышала, что ребёнок есть, один... Ну да это не страшно, всего 25 процентов алиментов... Да, симпатичный... В общем, нравится...

Парочка притихла и уставилась на женщину. А та, разговаривая по телефону улыбалась мужчине. Мужчина улыбнулся ей в ответ и пересел от жены на соседнее сидение. Жена перестала плакать, встала, презрительно посмотрела на женщину и пересела к своему мужу и начала что-то нежно говорить ему на ухо. Когда они выходили из автобуса, она крепко его держала под руку и напоследок зло посмотрела на потенциальную соперницу.

Источник: pritchi.ru

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