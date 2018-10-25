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Остров одноглазых
Японская притча   
25 Октября 2018 г.
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ozero

На одном острове жил страшный лентяй. Целыми днями ничего не делал и только мечтал о неожиданной удаче, когда он разбогатеет. И вот однажды узнал, что рядом есть ещё один остров, но только живут там одноглазые люди.

Лентяй страшно обрадовался, взял лодку и поплыл к соседнему острову.

Он решил заманить кого-нибудь из одноглазых соседей, посадить в клетку и показывать всем за деньги.

Только лентяй вышел на берег, как ему тут же повезло и навстречу попался одноглазый. Лентяй очень вежливо пригласил его к себе в гости на соседний остров, и одноглазый согласился, но только после того, как тот ненадолго зайдёт в гости к его родным.

Лентяй согласился. А в доме одноглазого отовсюду набежали здоровенные братья хозяина и стали показывать на него пальцами, удивляясь его уродству.

Тогда одноглазый радостно улыбнулся и велел братьям связать лентяя.

— Братья, — сказал он. — Мы посадим этого двуглазого в клетку и станем показывать всем за деньги. Ведь каждый захочет посмотреть на такого урода.

Так и случилось.

Источник: pritchi.ru

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