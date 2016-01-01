Пятилетний мальчик боялся оставаться один в доме. Когда родители уходили по своим делам, тогда в комнатах всё как будто оживало. Мальчика пугал внезапный бой часов, шорох веток об оконное стекло, шум ветра на чердаке. Ему всё казалось, что по комнатам кто-то ходит, хотя это было лишь тихое тиканье настольных часов.

Когда родители возвращались домой, мальчик рассказывал, как ему было страшно без них.

— Не пугайся, сынок, — говорил ему отец. — Тебе в доме совершенно нечего бояться.

— Знаю, папа, — отвечал малыш. — А всё равно страшно.

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» (Пс. 30:25)

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ