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Нос и язык
Притча от Евгения Пермяка   
23 Июля 2018 г.
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happy girl

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык — один и нос — тоже один.

— Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему это у меня всего по два, а язык один и нос один?

— А потому, милая внучка, — отвечает бабушка, — чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила и меньше болтала, и нос свой курносый куда не надо не совала.

Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному.

Источник: pritchi.ru

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