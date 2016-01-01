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Неверный выбор
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Nauka

Несколько преподавателей теологии каждую неделю собирались вместе. На очередной встрече один из них сказал:

— Прошлой ночью мне приснился Бог и предложил выбор: абсолютное знание или абсолютное наслаждение. Я даже подпрыгнул от представившегося шанса и сказал: «Абсолютное знание».

— Так скажи же нам, что такое абсолютное знание? — попросили присутствующие.

— Это был неверный выбор, друзья мои, — ответил преподаватель.

Источник: pritchi.ru

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