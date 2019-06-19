





Жил среди арабов мудрый и справедливый человек, советов которого все всегда слушались. Однажды там, где он жил, за одну ночь сдохли все собаки. Наутро люди пришли к мудрецу и рассказали о случившемся.

— Ничего, всё будет хорошо, — ответил тот.

На другую ночь в деревне сдохли все голосистые петухи. Снова утром люди пришли к мудрецу, и снова он ответил:

— И это к лучшему.

— Странно! — возразили люди. — Собаки нас охраняли, петухи своим пением объявляли наступление утра. Что же хорошего в том, что их теперь нет?

— Кто знает, кто знает, — уклончиво ответил мудрец.

На третью ночь стали люди в деревне зажигать огонь, а он не загорается.

— Что за беда приключилась? Понять не можем, — взмолились они.

В это время неприятельское войско напало на ту страну, разоряло, грабило и сжигало захваченные селения. Когда враги подошли к селу, где недавно передохли все собаки и петухи, военачальник удивился:

— Ни света не видно, ни собаки не лают, ни петухи не кричат. Наверное, и людей здесь нет. Пустое село, пустые дома. Что нам тут делать?

С этим враги и ушли. А село осталось в целости и сохранности. Оказалось, что мудрец правду говорил: «Нет худа без добра».

Источник: pritchi.ru

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